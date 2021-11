Lavoro, Aboca assume quaranta persone (logistica e produzione) e ricerca figure professionali. Dove consultare gli annunci

15 novembre 2021 a

Nuovi posti di lavoro ad Aboca. La Healthcare company con sede a Sansepolcro (in provincia di Arezzo) specializzata nella produzione di prodotti naturali per la salute, assume 42 operai e operaie stagionali per la sede produttiva di Pistrino di Citerna (Perugia). In particolare, per far fronte ai picchi produttivi e per rafforzare il settore della logistica, l’azienda ricerca 20 persone da impiegare nell’area spedizioni e 22 per le linee di produzione industriale. L’inserimento lavorativo è previsto a partire dal primo dicembre ed è di natura stagionale, con possibilità di prosecuzione nel corso del 2022. Aboca è inoltre alla ricerca di numerose figure professionali in vari ambiti: profili tecnico scientifici, ricercatori, figure con competenze economico-finanziarie, oltre a addetti agricoli. Per candidarsi o consultare le altre posizioni aperte è possibile visionare il sito http://lavoraconnoi.aboca.it/.

Aboca si occupa di cura della salute con prodotti 100% naturali e biodegradabili nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente. L’azienda nasce nel 1978 a Sansepolcro, in Toscana, con l'obiettivo di ricercare nella complessità della natura le soluzioni per la cura dell’uomo. Oggi conta più di 1.600 dipendenti ed è presente in 21 paesi. Grazie a una piattaforma di ricerca guidata dai principi della Systems Biology e della Systems Medicine, Aboca sviluppa prodotti a base di sostanze naturali complesse secondo i criteri della Evidence Based Medicine. In particolare, produce dispositivi medici a base di sostanze naturali che in area di automedicazione rispondono a numerose patologie lievi, condizioni croniche, sindromi e disturbi funzionali relativi a prime vie respiratorie, tratto gastrointestinale e sistema metabolico. Aboca offre inoltre integratori alimentari per le esigenze di salute legate a sonno, umore, pressione arteriosa, difese immunitarie, depurazione e stanchezza.

I prodotti, spiega l'azienda, non contengono conservanti né eccipienti di sintesi. In tutta la filiera produttiva, dall’agricoltura biologica agli stabilimenti farmaceutici, sono escluse sostanze artificiali e ogm. La filiera si completa con una distribuzione diretta con il network di farmacie Apoteca Natura e con una formazione continua a medici e farmacisti. Aboca produce anche un beneficio per la comunità e l’ambiente, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Un impegno sancito formalmente nello statuto di società benefit e misurato secondo standard internazionali con la certificazione B Corp. L’impegno di Aboca per il bene comune si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale, nelle attività di Aboca Museum e con le pubblicazioni di Aboca Edizioni.

