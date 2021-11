Orvieto, uomo di 60 anni investito da un'auto mentre attraversa la strada. Caccia al pirata in fuga

14 novembre 2021 a

E' ricoverato all'ospedale Santa Maria della Stella il 60enne orvietano che è stato investito da un'auto nella zona di Bardano mentre stava attraversando la strada. In seguito al violento urto l'uomo è stato sbalzato a terra procurandosi un trauma cranico e la frattura di un femore. Il 60enne è rimasto sull'asfalto mentre il conducente della vettura che l'ha investito, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe fuggito a tutto gas. L'incidente è accaduto a Orvieto nel tardo pomeriggio di domenica 14 novembre.

Ora si sta cercando il fuggitivo. Al vaglio delle forze di polizia le telecamere di sicurezza presenti in zona. Non ci sono testimoni, almeno per il momento, in grado di fornire dettagli in più sul grave incidente stradale. Le indagini, comunque, sono in corso e non si escludono sviluppi sin dalle prossime ore. L'automobilista in fuga rischia di essere indagato per omissione di soccorso. Intanto il 60enne ferito resta ricoverato in ospedale.

