Perugia, giovane cade dal muraglione: ricoevrato con diverse fratture

E’ volato giù per cinque-sei metri. E poi, fortunatamente, a bloccare lo schianto a terra, che avrebbe significato volare per altrettanti metri, è stato un terrazzino. Che ha fermato il volo e ha scongiurato conseguenze ben peggiori per il giovane di 21 anni che comunque è finito in ospedale con diverse fratture. Il fatto è accaduto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Teatro della tragedia il muraglione di Piazza Italia, dove proprio per evitare incidenti di questo tipo, venne fatta istallare una rete di protezione. Cosa sia accaduto esattamente l’altra notte è al vaglio degli inquirenti che stanno effettuando tutti gli accertamenti.

Intanto, la cosa più importante è che il giovane - un 21enne originario di <TB>fuori regione - non sia in pericolo di vita. Quando è stato soccorso dai sanitari del 118 è apparso subito in condizioni molto gravi, tanto che è arrivato nella sala rossa del Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia con il codice di massima gravità. Una volta nelle mani esperte dei sanitari del pronto soccorso sono state scongiurate lesioni interne e sono state invece individuate delle fratture agli arti superiori. Per questo motivo è stato trasferito nel reparto di ortopedia diretto dal professor Auro Caraffa, dove resterà ricoverato per i prossimi giorni. Il ragazzo non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 30 giorni.

Il giovane è stato raggiunto in nottata dai familiari. Sull’accaduto indaga la squadra volante della questura che è intervenuta sul posto dopo che era stato chiesto aiuto. Per recuperare il giovane sono intervenuti i vigili del fuoco con il carrello con cui si sono calati per arrivare al punto in cui era rimasto. Diverse le persone, soprattutto giovani ancora in giro per il centro storico alle tre di notte, che hanno assistito alle manovre di soccorso tra viale Indipendenza e via Marzia. Negli anni diverse persone, giovani soprattutto, sono precipitati dal muraglione.

