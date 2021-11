Perugia, festa abusiva all'Afropub di Fontivegge: altra chiusura di 5 giorni

15 novembre 2021 a

Ancora una festa abusiva con troppa gente che non rispettava il distanziamento e che non indossava la mascherina. Nell’afropub di Fontivegge gli agenti dell’unità operativa territoriale ufficio controlli della polizia locale di Perugia, alla guida del comandante, Nicoletta Caponi, sabato sera c’erano 85 persone che ballavano e consumavano cibi e bevande contravvenendo alle ormai elementari precauzione da adottare contro il Covid.

E’ per questo motivo quindi che gli agenti della polizia, dopo aver espletato tutte le formalità di rito in questi casi, hanno fatto un verbale da 400 euro al titolare e hanno chiuso il locale per 5 giorni.

Apprezzamento del sindaco, Andrea Romizi e dell’assessore Luca Merli, per la continua attenzione della polizia locale in particolare nel quartiere di Fontivegge. “Questo è il segnale -ha dichiarato l’ assessore alla sicurezza Luca Merli - che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere più vivibile e sano”. Proprio ieri, il Nucleo decoro urbano di Fontivegge della polizia locale ha fermato un uomo che in macchina aveva il kit del ladro: un martello, una sega, una mazza e 4 coltelli. Per lui è scattata la denuncia.

