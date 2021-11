Terni, cinghiale aggredisce un 40enne mentre fa una passeggiata e lo ferisce a una gamba

13 novembre 2021 a

Brutta avventura per un 40enne ternano che è stato caricato da un cinghiale ed è rimasto ferito a una gamba.

La disavventura è capitata giovedì 11 novembre 2021 a F.S. - queste le iniziali del 40enne - che era andato a fare una passeggiata fra strada di Rosaro e la fontana della Mandorla, nell'immediata perifieria di Terni. All’improvviso si è imbattuto in un branco di cinghiali e uno di questi lo ha caricato e colpito con violenza a una gamba.

Il 40enne è stato soccorso e riaccompagnato a casa dai proprietari di un oleificio che si trova nella zona. Ora si ritrova con una gamba gonfia, ma il rischio che ha corso è stato grave. "Giovedì - racconta - ero in ferie e intorno alle 17 sono andato a fare una passeggiata nella zona di Tuillo, dove abito. Stavo salendo verso la fontana della Mandorla, lungo la strada asfaltata, quando all’improvviso mi sono trovato davanti un branco di 4-5 cinghiali. Mentre gli altri sono scappati, uno di questi mi ha puntato e attaccato, colpendomi con violenza ad una gamba. Sono caduto a terra e mi sono difeso come potevo, dando dei calci e urlando. L’animale spaventato è scappato insieme al resto del branco e mi sono ritrovato lì, dolorante e scosso".

Qualcuno però lo ha aiutato. "Non appena mi sono rimesso in piedi - prosegue il 40enne - ho chiesto aiuto ad un oleificio del posto. Mi hanno dato del ghiaccio da mettere sul polpaccio e poi, gentilissimi, mi hanno riaccompagnato a casa. La gamba fa un po’ male, ma poteva andare peggio. Il punto è che quanto accaduto a me, dimostra che la situazione ed i rischi sono insostenibili. Più volte, anche dopo aver rischiato di cadere con lo scooter in via Proietti Divi a causa dei cinghiali, ho segnalato la loro presenza pericolosa alle forze dell’ordine. Tutti mi hanno sempre risposto che essendo una zona urbana, non si possono organizzare battute di caccia".

"Tempo fa una soluzione possibile era stata individuata. Poi però non se n’è saputo più nulla. Me la sono vista brutta - conclude - ma non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se al posto mio ci fosse stato un bambino o un anziano", conclude il 40enne.

