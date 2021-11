Perugia, legata e palpeggiata dai colleghi: due a processo

Fra. Mar. 13 novembre 2021 a

Legata e immobilizzata. Con le corde a bloccarle le braccia e il busto alla spalliera. Trascinata per tutto il reparto. E palpeggiata nelle parti intime. E’ solo una delle accuse che la Procura di Perugia - il titolare dell’inchiesta è il pm Gemma Miliani – muove a due ex dipendenti di una nota azienda di abbigliamento del perugino per cui il gip, Piercarlo Frabotta, ha disposto il rinvio a giudizio. Ai due, difesi dall’avvocato Marta Bocci, vengono contestati i reati di violenza sessuale, stalking e sequestro di persona. La giovane vittima, che aveva sporto denuncia solo dopo un anno perché aveva timore di essere licenziata, ha raccontato di aver vissuto un calvario. Apprendista, aveva paura di restare senza stipendio.

Una volta, è l’accusa, è stata legata con lo scotch sulla sedia a rotelle con nastro adesivo sulla bocca abbandonata a pancia in su con la sedia ribaltata in una stanza chiusa finché non l’hanno liberata. Pesata come un animale sulla bilancia dell’azienda. Presa a calci sul sedere invitata a obbedire a richieste a sfondo sessuale, insultata e costantemente minacciata di essere licenziata in virtù di un’amicizia con un capo che gli indagati avrebbero millantato. La 23enne è assistita dall’avvocato, Alessandro Vesi, si è costituita parte civile. I due imputati, un 43enne perugino e un 39enne di Umbertide, si sono sempre dichiarati innocenti.

I due vennero licenziati e hanno fatto ricorso. Nella recente sentenza del giudice della Sezione Lavoro, Marco Medoro in cui si conferma la bontà del licenziamento e si dispone per l’azienda il solo pagamento del Tfr e non anche di 12 mensilità come chiesto dal licenziato, si parla di “gravità oggettiva e soggettiva degli illeciti disciplinari eclatante, trattandosi di contegno di consapevole e gratuita lesione della dignità personale di una collega serbata per mero scopo di divertimento personale all’interno di un luogo di lavoro”.

