Perugia, teleriscaldamento a Prepo: l'impianto non verrà riattivato per motivi economici. Summit in prefettura

Alessandro Antonini 13 novembre 2021 a

a

a

Sul teleriscaldamento di Prepo, a Perugia, è stata scritta la parola fine. L’impianto non sarà riattivato. Si va verso lo smantellamento. I 20 condomini si sono arrangiati riaccendendo le vecchie caldaie. Resta da risolvere il problema per scuole e Federazione italiana gioco calcio. Per ora si va con le stufette. L’assessore comunale alla sicurezza, Luca Merli, fa il resoconto dell’incontro di mercoledì con azienda e vigili del fuoco.

“L'azienda ci ha riferito che il sistema di teleriscaldamento non verrà riattivato non per gravi problemi tecnici ma per insussistenze di requisiti di redditività. Di fatto ci riferiscono che l’acquisto dell'impianto è stato ritento vantaggioso solo se finalizzato alla rivendita dei macchinari.

Teleriscaldamento flop, indaga la finanza

La gran parte dei condomìni ha già riattivato i vecchi impianti centralizzati. Da risolvere il problema per le due scuole e la Fgci. Ma stiamo lavorando velocemente. Ho personalmente interessato il prefetto per decidere il da farsi”.

E’ dal 3 novembre scorso che l’impianto centralizzato è fermo. A seguito dell’affidamento della gestione a una società toscana, ad ottobre, dopo un mese è arrivato il blocco. Sono circa 200 le utenze che si sono ritrovate senza riscaldamento. Dalla Pallotta a Prepo, passando per Fonti Coperte, piazzale Giotto, via Palermo e via Caduti del Lavoro, circa 20 condomìni e due scuole, la Carducci Purgotti e l’infanzia Montessori, più la sede Fgci, come detto e il centro internazionale Montessori. “Abbiamo circa 400 ragazzi da riscaldare nelle due sedi, una da 1.400 metri quadrati e l'altra da 800”, aveva dichiarato al Corriere dell’Umbria Luciano Mazzetti, direttore del centro Montessori.

Teleriscaldamento, forte concentrazione in Italia settentrionale

“Le soluzioni si chiamano stufette: ne abbiamo già alcune che abbiamo portato nella sede del nido, della casa dei bambini e della scuola elementare. Altre otto invece ne abbiamo ordinate su Amazon per la sede delle scuole medie e dei licei. Fortunatamente sono stufette moderne che in caso di ribaltamento si spengono. Noi avevamo provato a metterci in contatto dall'inizio con la società che ha acquisito la gestione dell'impianto di teleriscaldamento. Ci avevano detto che sarebbe partito ma poi è arrivata la doccia fredda. Non abbiamo nemmeno una caldaia da attivare, con le stufette quando saranno 0 gradi ci faremo poco”. Mazzetti aveva anche detto che una delle ipotesi era l’installazione di condizionatori per l’inverno. E sono soluzioni come queste quelle al vaglio per le scuole. Per la Carducci Purgotti la situazione è meno critica perché ci sono già le pompe di calore. Non così per la Montessori. Nei giorni scorsi i consiglieri Sarah Bistocchi e Nicola Paciotti (Pd) avevano presentato un'interrogazione per chiede chiarimenti.

Perugia: "Costretti ad acquistare stufette su Amazon per scaldare gli studenti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.