Covid in Umbria, si registra un altro decesso. E' un over 60 non vaccinato

Sono 96 i nuovi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore, 67 guariti e un decesso: il morto è un over 60 non vaccinato, fa sapere la Regione. Gli attualmente positivi salgono a 1.474, (+)28. E’ il bollettino di Palazzo Donini aggiornato al 12 novembre.

Aumentano i pazienti contagiati ricoverati negli ospedali: quattro in più nell'ultimo giorno in Umbria, 44 in tutto. Invariato (6) il dato dei posti occupati in terapia intensiva. I tamponi molecolari processati sono stati 2.049 mentre gli antigenici 7.585. Il tasso di positività sul complesso dei test è dello 0,99%. In crescita rispetto al giorno prima (0,58). L’analisi settimanale effettuata dal Nucleo epidemiologico evidenzia un contagio in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.

Umbria, 113mila studenti rientrano in classe ma solo il 40% dei 12enni è vaccinato

L’analisi elaborata da Carla Bietta e Marco Cristofari mostra che l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 9 novembre è pari a 71 casi, così come aumenta anche l’Rt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, attestandosi ad un valore di 1,50. Risulta una maggiore incidenza, anche in questa settimana, fra i 3 e i 12 anni. “L’analisi dei dati – ha spiegato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto – ci conferma l’importanza di accelerare sul fronte della vaccinazione: l’incidenza dei casi positivi nei non vaccinati che è 3 o 4 volte superiore a quello dei vaccinati”.

Effetto green pass sulle prime dosi in Umbria: si arrendono 53 no vax in più al giorno

“Nell’ultima seduta del Cts - ha proseguito – è stato evidenziato un innalzamento dell’ età media della popolazione positiva al test antigenico rapido. Sicuramente questa fascia è interessata a rilevare la positività per il green pass e ciò conferma come il tampone antigenico, anche funzionale al rilascio del green pass, sia uno strumento efficace per intercettare casi positivi nella popolazione adulta che, diversamente, resterebbero sommersi mettendo a rischio altre persone”. Annunciata una campagna per abbinare alla terze dosi (con allargamento della platea già previsto a livello nazionale) anche il vaccino antinfluenzale.



Umbria, isolati i primi casi della nuova variante Delta plus. Dieci i campioni positivi

