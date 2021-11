Foligno, cinque furti in una settimana

Susanna Minelli 13 novembre 2021 a

a

a

Ondata di furti nel comprensorio di Foligno. Dopo un lungo periodo di tranquillità i ladri sono tornati a colpire. La zona presa di mira è stata quella del quartiere Santo Pietro, in particolare le zone di via Monte Orve e via Monte Argentario. I colpi sono stati diversi, almeno cinque tra furti e tentati furti.

Catturati due ladri in fuga dopo un tentativo di furto in appartamento a San Sisto

In uno di questi casi i ladri hanno fatto razzia di gioielli e denaro che hanno trovato all’interno dell’abitazione. I malintenzionati si sono introdotti all'interno della villetta di via Monte Orve forando il vetro di una delle finestre e da lì sono riusciti ad aprirsi un varco e ad introdursi all'interno. Il fatto, in questo caso è avvenuto intorno alle 16.30, in pieno pomeriggio dunque, in assenza dei proprietari che al rientro hanno trovato casa completamente a soqquadro. Due appartamenti razziati sempre nello stesso arco temporale anche in via Monte Argentario.

Rapina nella villa di un ingegnere assaltata da 5 banditi incappucciati e armati di pistola

Ma i ladri si sono mossi anche altrove. A Bevagna, hanno colpito la sede dell'associazione di volontariato Ecb Emergenza Calamità Bevagna. In questo caso il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e a rendere noto il fatto è stata la stessa presidente dell'associazione Liana Badiali: “Delle gran brave persone sono tornate a farci visita nella nostra sede. Hanno distrutto e vandalizzato tutto ciò che non sono riusciti a portare via o quanto per loro di poca importanza. Hanno pure rubato il boiler facendo allagare tutto il magazzino” aggiunge la presidente. “Nella sede hanno distrutto il portone con la serratura blindata non potendo entrare dalle finestre con le grate: qui hanno pure portato via gli attrezzi. Ma cosa ancora più grave e importante hanno rubato le nostre divise, un danno che ancora devo quantificare - spiega amareggiata la presidente - La mia raccomandazione è che nessuno apra o dia qualcosa a chi si presenta vestito da protezione civile".

Sicurezza, la giunta Aquilani accelera Installazione delle telecamere partita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.