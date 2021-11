Umbria, il report della Banca d'Italia: "Economia umbra in forte ripresa"

13 novembre 2021 a

“L’economia umbra è in forte recupero e le previsioni per i prossimi mesi continuano a essere favorevoli in tutti i settori”: è quanto emerge dal rapporto elaborato dalla Banca d’Italia in base all’Indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter). La direttrice della filiale di Perugia, Miriam Sartini, ha spiegato che il recupero è stato favorito dall’accelerazione della campagna vaccinale e dal graduale allentamento delle restrizioni. “La manifattura ha fatto segnare una robusta espansione delle vendite, sia nel mercato interno sia in quelli esteri - ha detto -. La ripresa è stata più marcata nei comparti dell’abbigliamento, dei metalli e della meccanica che avevano risentito maggiormente degli effetti della pandemia”. Simone Santori e Daniele Marangoni del Nucleo della ricerca economica di Perugia hanno analizzato, nel dettaglio, l’andamento della situazione in Umbria a partire dall’industria, in forte espansione: sette aziende su dieci prefigurano per il 2021 un fatturato maggiore rispetto a quello di due anni prima. Nell’edilizia le ore lavorate hanno superato i livelli pre-pandemia e il mercato immobiliare registra una forte espansione: le compravendite delle abitazioni segnano un +25,3% rispetto al 2019 mentre aumentano i cantieri legati alla ricostruzione post-sisma.

Tra le imprese dei servizi, invece, l’aumento delle vendite è stato meno diffuso anche in relazione ala dinamica dei consumi ancora modesta. Bene anche l’export che torna sui livelli del 2019: il recupero è concentrato nel secondo semestre e diffuso in tutti i principali settori. Metalli e meccanica hanno fornito il contributo maggiore. In particolare, grazie all’impulso che deriva dalla vendita dei metalli in Germania, le importazioni nei Paesi dell’Unione europea registrano un +25,4%. La positiva evoluzione del quadro congiunturale ha determinato il ritorno a favorevoli condizioni di reddito del sistema produttivo umbro. Dopo anni di dinamica inferiore al dato nazionale, nel 2021 il credito è cresciuto più della media. Forte ripresa del clima di fiducia delle famiglie anche se c’è ancora prudenza nel consumo.

La ripresa ha portato benefici anche al mercato del lavoro: le attivazioni di nuovi contratti sono cresciute tornando a interessare anche le donne e i giovani. Nei primi otto mesi del 2021 sono state 37.600 le attivazioni di impieghi contro 31.500 cessazioni con un saldo positivo di 6.100 unità. La stragrande maggioranza dei contratti, però, sono a tempo determinato.

Le previsioni di Bankitalia per i prossimi mesi sono positivi in tutti i settori. I programmi di spesa per gli investimenti sono orientati a una ulteriore crescita, anche per lo stimolo atteso dagli interventi previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulle prospettive a breve termine, però, gravano oltre ai rischi legati a un rialzo dei contagi Covid, anche dalle difficoltà emerse nel corso dell’anno nelle catene di produzione globale, insieme ai forti rincari di energia, materie prime e prodotti intermedi.

