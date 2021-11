Assisi, l'emozione per l'arrivo di Papa Francesco: l'ingresso in Basilica | Foto

12 novembre 2021 a

Grande emozione per l'arrivo di Papa Francesco ad Assisi. Il Santo Padre è in visita ad Assisi per la quinta volta dall’inizio del suo pontificato e una sesta visita è già stata annunciata per il 2022. Bergoglio è in città in vista della della V Giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 14 novembre. Al Pontefice sono stati consegnati simbolicamente il mantello e il bastone del Pellegrino, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco per ascoltare la sua parola.

Emozionante soprattutto l'arrivo in Basilica di Francesco, con la testimonianza di sei poveri (due francesi, un polacco, uno spagnolo,due italiani). Il Papa rientrerà in elicottero in Vaticano mentre i poveri saranno ospitati al pranzo organizzato dalle Caritas dell’Umbria.

