Spoleto in lutto per la morte di Salvatore Finocchi

Spoleto dice addio all'avvocato Salvatore Finocchi, morto a 78 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. È deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì, a seguito dell'aggravamento improvviso delle sue condizioni, lo stimato penalista che dall'aprile scorso guidava con entusiasmo la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Proprio in qualità di presidente dell'ente privato aveva accolto nella sede di via Cavallotti la ginnasta campionessa mondiale Agnese Duranti, a cui aveva voluto consegnare una targa di riconoscimento e un premio economico. Fissati per sabato mattina 13 novembre alle 10.30, nella chiesa di San Filippo, i funerali con cui la città darà l'ultimo abbraccio a Finocchi, capofila di una generazione di uomini e professionisti che ha segnato la storia recente di Spoleto.

Tra i tanti impegni per la città del penalista, conosciuto e stimato ben oltre i confini dell'Umbria, va sicuramente ricordata la nascita di Rinnovamento, la forza civica che nel 2014 è riuscita, sbaragliando i partiti del centrosinistra e del centrodestra, a far eleggere sindaco Fabrizio Cardarelli. Ma il legame profondo con Spoleto e gli sforzi professionali non lo hanno mai distolto dalla famiglia, a cui era estremamente devoto, oltreché innamorato. Intorno alla moglie Leonella e alle figlie Irene, Benedetta e Maria Elena si stanno stringendo i tanti amici di Finocchi, a cui in queste ore di dolore piace anche ricordare la passione autentica per gli scherzi, il più delle volte imprevedibili, e lo spirito giocoso con cui ha sempre gestito la quotidianità.

“Esprimo il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città tutta per la morte dell’avvocato Finocchi” ha detto il sindaco Andrea Sisti, aggiungendo: “Ci addolora enormemente la sua scomparsa, perché con lui perdiamo una persona che ha amato profondamente Spoleto, che l’ha vissuta con stile, intensità ed intelligenza contribuendo attivamente, con idee e impegno quotidiano, alla sua crescita e al suo sviluppo. L’avvocato Finocchi – questo il commento del sindaco – è stato un uomo in grado di esprimere una forza d’animo, un coraggio e un desiderio di vita veramente ammirevoli, un esempio che deve comunque continuare ad essere fonte di ispirazione per ciascuno di noi. Alla moglie, alle figlie e alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze”.

