Perugia, nonna Tersilia taglia il traguardo dei cento anni: festa grande a Gubbio

11 novembre 2021 a

Tagliare il traguardo dei cento anni non è cosa da poco e non è notizia di tutti i giorni. Tersilia Cerbella ce l'ha fatta. Ha spento le sue prime 100 candeline festeggiata da figli, nuora, generi, nipoti e pronipoti. Si aggiunge alle nonne centenarie della zona di Gubbio, dove sono numerosi gli anziani che hanno raggiunto l'ambizioso obiettivo. La festa si è celebrata proprio nel giorno del suo compleanno. Ed è stata davvero una gran bella festa, che è stata vissuta in un clima di amore nei confronti di nonna Tersilia, che ha ringraziato tutti per le manifestazioni d’affetto che le sono state riservate. In primis i figli Ubaldino, Giuliana, Graziella, Adalgisa, tutti gli altri parenti e da tutta la gente che la conosce e che ne ha sempre apprezzato le qualità e le virtù. A nonna Tersilia i migliori auguri per altri cento giorni come quello appena trascorso.

