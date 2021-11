I Luoghi del Cuore, i progetti finanziati da Fai e Intesa Sanpaolo: in Umbria intervento sul Bacino del Rio Grande

11 novembre 2021 a

Miglior risultato di sempre per la decima edizione del censimento I luoghi del Cuore, lanciata a maggio dello scorso anno ancora nel pieno della pandemia da Covid, con 2.353.932 voti raccolti, confermando più che mai il valore sociale di questa iniziativa che dà voce ai cittadini, che con amore e impegno si sono mobilitati per dare un futuro attraverso il loro voto a luoghi riconosciuti di valore per territori e comunità.

Ora per 20 di questi luoghi, in 13 regioni, sta per essere scritta una nuova pagina di storia grazie ai progetti di restauro e valorizzazione che sarà possibile realizzare con 370.000 euro messi a disposizione per il censimento 2020 da Fai Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo. Alla Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, prima classificata con 75.586 voti, vengono assegnati 55.000 euro, con i quali il Fai realizzerà un video racconto di territorio, da allestire in due siti simbolici, uno in Piemonte e uno in Liguria, per promuovere i luoghi di eccezionale valore storico e ambientale che questo treno attraversa e congiunge, e che solo questo treno – se si incrementano le corse – può salvare da un progressivo isolamento. In Umbria, il Fai sosterrà con un contributo di 19.000 euro un progetto di valorizzazione a favore del Bacino del Rio Grande ad Amelia, al 29esimo posto della classifica nazionale del censimento 2020 con 9.486 voti. Incastonato tra i Monti Amerini e con essi Sito di Interesse Comunitario, il Rio Grande è un torrente tributario del Tevere che nei pressi del borgo di Amelia incontra due sbarramenti: una prima diga di monte, detta la Para, che ha generato il Lago Vecchio, e una seconda di valle, detta dei Finestroni, dalla quale si getta nella valle sottostante. Le dighe sono di grande valore. Grazie ai due bacini, Amelia disponeva di una notevole riserva idrica, venuta meno a causa del loro progressivo interramento, iniziato negli anni Settanta del Novecento.

La mancata manutenzione idraulica ha ridotto l’invaso a pochi centimetri d'acqua e in estate l'alveo è arido. Il comitato “Un voto per il Rio Grande” ha quindi promosso il luogo al censimento auspicandone il ripristino della funzionalità idrica, che potrebbe consentire il recupero di orti e vivai oggi scomparsi, ponendo anche le basi per la nascita di un’oasi naturale e faunistica. L’intervento sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo - in collaborazione con il Comune di Amelia - prevede la valorizzazione di un percorso storico-naturalistico lungo il fiume, con posa di pannelli didattici e creazione di aree di sosta. Questo progetto è parte di una strategia di valorizzazione più estesa, sostenuta dalla Regione Umbria e da Fondazione Carit, che prevede il recupero di una rete di 100 km di sentieri nell’Amerino. Inevitabilmente, numerosi luoghi sono stati esclusi dalla selezione effettuata dalla commissione del Fai, anche per l’esaurimento dei fondi disponibili: l’invito è allora a riattivarsi all’undicesimo censimento, che verrà lanciato nella primavera del 2022.

