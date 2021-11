Terni, strage di tordi e video sui social per vantarsi: i carabinieri forestali sanzionano due cacciatori

11 novembre 2021 a

a

a

Sanzioni da 500 euro ciascuno e la valutazione, tutt’ora in corso, da parte del questore di Terni, Bruno Failla, se procedere al provvedimento discrezionale dello sospensione della licenza da caccia e del porto d’armi.

Sono le conseguenze di una “sparata” (è proprio il caso di dirlo) via social di due cacciatori ternani che sono stati rintracciati attraverso una rapida indagine da parte dei carabinieri forestali della città dell’acciaio, dopo che erano arrivate diverse segnalazioni da altri cacciatori indignati.

Controllo antibracconaggio: due denunce

I due sanzionati infatti, il 13 ottobre del 2021 hanno compiuto un’autentica strage di tordi bottacci in una battuta di caccia sul territorio dell’ambito di caccia Roma2. Hanno poi realizzato un video, pubblicato sui social, nel quale hanno messo in bella mostra (si fa per dire) qualcosa come 180 volatili abbattuti, tutti accatastati sul cofano di un’autovettura.

Questo video, e i commenti dei due stessi cacciatori, hanno avuto una notevole risonanza sul web, suscitando la legittima e comprensibile indignazione soprattutto di tanti altri cacciatori che praticano l’attività venatoria nel rispetto delle regole. Qualcuno di questi ha addirittura riportato sul video la scritta “puro schifo da denunciare” (vedi foto in alto) e poi ha condiviso di nuovo il filmato.

Bracconaggio, raffica di denunce nel Ternano

La stazione carabinieri forestale di Terni, così, è venuta a conoscenza del video ed ha avviato tutta una serie di accertamenti che, in meno di un mese, hanno portato all’individuazione dei due cacciatori. Entrambi sono residenti a Terni e nei loro confronti i militari hanno provveduto ad elevare la sanzione prevista dalla normativa della regione Lazio per l’abbattimento di fauna selvatica oltre il limite previsto dal calendario venatorio, multe quindi – come detto – nell’ordine di 500 euro. Uno dei due cacciatori, poi, è risultato recidivo, perché protagonista di un altro episodio di abbattimenti illeciti di selvaggina.

Tutti i dettagli della vicenda sono stati poi trasmessi al vaglio del questore di Terni che sta valutando l’eventuale provvedimento discrezionale della sospensione della licenza di caccia e del porto d’armi per abuso del titolo di polizia.

Prosciutti di cinghiale in cantina, denunciati due bracconieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.