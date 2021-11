Covid, ancora due morti in Umbria: non erano vaccinati

11 novembre 2021 a

Due nuovi decessi per Covid in Umbria. Il bollettino di aggiornamento giornaliero di ieri, mercoledì 10 novembre, parla chiaro. Entrambe le persone che hanno perso la vita non erano vaccinate. Si tratta di due uomini, di 83 e 67 anni, che erano ricoverati in ospedale. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, in regione sale così a 1.471. Rispetto alla giornata di martedì sono stati rilevati 96 nuovi positivi, a fronte di oltre 9600 test analizzati. Il tasso di positività si avvicina quindi all’1%. A fronte di 77 guariti, il numero degli attualmente positivi cresce quindi di 17 unità, raggiungendo quota 1472. Scendono di tre unità invece i ricoveri ordinari, che passano da 44 a 41, di cui sette (uno in più) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le scuole, migliorano i dati del 9 novembre rispetto a quelli di venerdì 5: gli alunni positivi infatti sono passati da 35 a 26 – sono diminuiti di nove unità in quattro giorni – così come sono diminuiti anche i cluster, i contatti stretti di classe e le classi in isolamento. Merito soprattutto della campagna vaccinale. Per quanto riguarda i cluster, si passa dagli undici del 5 novembre ai dieci del 9 novembre; i contatti stretti di classe in isolamento sono 407 il 9 novembre, a fronte dei 457 del 5; mentre le classi in isolamento sono 17, tre in meno rispetto alle 20 del 5 novembre.

Aumentano di due unità, invece, i positivi del personale scolastico: il 5 novembre erano cinque, il 9 sono passati a sette. Nel dettaglio, gli alunni positivi sono 5 nella scuola dell’infanzia, 14 nella scuola primaria, 4 nella scuola secondaria di primo grado, 2 nella secondaria di secondo grado e uno dello scuolabus. Per quanto riguarda le classi in isolamento, al 9 novembre una appartiene al distretto dell’Alto Tevere, tre ad Assisi, due a Perugia, quattro al Trasimeno, due a Foligno e cinque a Terni.

