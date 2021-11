Terrorismo, operazione dei Ros: eseguite 6 misure cautelari e perquisizioni

11 novembre 2021 a

Dalle prime ore di questa mattina, 11 novembre, i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Perugia, Roma, Taranto e Viterbo hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Raffaele Cantone. Destinatari dei provvedimenti, fondati sulle risultanze delle indagini coordinate in costante collegamento investigativo dalle Procure della Repubblica di Milano e Perugia, sono sei indagati "gravemente indiziati - fa sapere la Procura in una nota - dei reati di istigazione a delinquere e istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico". I dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso di conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00, presso il comando legione carabinieri Umbria a Perugia.

Perugia, terrorismo suprematista: denunciati due giovani

