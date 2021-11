Piastre logistiche: nuova stazione ferroviaria automatica A Terni. Parte il servizio in Altotevere

Antonini Alessandro 11 novembre 2021 a

Sì al completamento della piastra logistica di Terni, con una nuova stazione automatica dei treni gestibile anche da remoto dalla stazione della città. Disco verde anche al potenziamento, con collegamento a doppio binario, alla linea ferroviaria interna con elettrificazione della linea. Costo 12 milioni, di cui otto verranno messi dalla Regione e tre stanziati da Rfi.

Piastra logistica: contatti tra Regione Umbria e Rfi per il collegamento ferroviario

Sono questi i tratti caratterizzanti della delibera approvata ieri dalla giunta regionale dell’Umbria. C’è stato l’ok allo schema di convenzione tra Regione Umbria ed Rfi “per la progettazione, esecuzione, collaudo e messa in funzione del completamento della piastra logistica intermodale di Terni-Narni, realizzazione dell'allaccio ferroviario tra la piastra logistica e la linea Orte-Falconara marittima”. Un’opera attesa da due lustri e che va nell’ottica del potenziamento dei collegamenti via ferro con l’Ast. Sarebbe anche una delle richieste arrivate dal gruppo Arvedi, neo acquirente delle acciaierie. Il trasporto merci su ferro è uno dei punti fissi della politica aziendale dell’azienda di Cremona. Il 22 novembre è prevista l’inaugurazione anche della nuova piastra logistica in Altotevere di proprietà della Regione situata nei comuni di Città di Castello e San Giustino. La gara è stata vinta da una ditta tifernate e sono già in fase di selezione le società di trasporti che ne faranno parte. La collocazione di questa seconda piastra in un’area a confine fra Toscana, Umbria e Marche - secondo la Regione avrà un ruolo di catalizzatore anche grazie al graduale completamento della E78 nei tratti toscani, umbri e marchigiani già previsti nei contratti di programma su sono previsti nuovi finanziamenti. L’infrastruttura tifernate è costata 20.287.000 euro a carico di fondi Cipe per il 50% e per la parte rimanente finanziata con fondi a disposizione della Regione. Si estende su 8.500 mq con una superficie coperta di 6.000 mq, oltre alle opere stradali che hanno reso possibile realizzare uno svincolo definito strategico per l’Alta Umbria.

Resta invece su un binario morto la terza piastra logistica che doveva sorgere in Umbria, quella di Foligno. Venne prevista nel 2004 - è la ricostruzione del sindaco Stefano Zuccarini - con una spesa complessiva prevista di circa 30 milioni di euro, e finanziamenti divisi a metà tra Stato e Regione dell’Umbria. “Non è stata mai posata neanche una pietra, a causa di lungaggini burocratiche, tecniche ed amministrative: il progetto esecutivo del primo stralcio, è arrivato a lievitare sino ad oltre 60 milioni, quasi il doppio dei preventivati” ha rilevato Zuccarini. Al momento c’è anche in piedi il contenzioso con le imprese aggiudicatarie che la Regione cerca di dirimere “sollecitando il Ministero delle Infrastrutture a definire la propria posizione in proposito”, ha assicurato non più tardi di due mesi fa l’assessore regionale ai trasporti Melasecche.

