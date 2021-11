Umbria, ristorazione in ripresa: ma manca il personale. Camerieri e cuochi i più richiesti dopo operai edili e metalmeccanici

Sabrina Busiri Vici 10 novembre 2021 a

a

a

Lo chef umbro Simone Ciccotti è d’accordo con il suo collega Giancarlo Vissani: il reddito di cittadinanza frena la ripresa del settore della ristorazione. “Una misura che ha nelle fondamenta principi sacrosanti - rilancia Ciccotti dal suo ristorante perugino Antica trattoria San Lorenzo- ma c’è chi se ne approfitta e il mondo della ristorazione, in questo periodo di ripresa, si trova in seria difficoltà”. E Ciccotti aggiunge: “Sui ristoratori si è detto molto ma dalla sala alla cucina il lavoro è molto ben pagato se si dimostra competenza, professionalità e formazione; se, al contrario, chi esce da una scuola pensa già di essere arrivato e quindi pretende di raggiungere obiettivi alti con il minimo sforzo allora sì che la cultura del tutto e subito arriva a mietere una generazione di lavoratori poco umili che non sanno cosa sia la puntualità, il rigore e il rispetto”.

Si lacera l'esofago nel giorno del suo compleanno mangiando un osso di pollo: salvato dopo un intervento di quattro ore

Anche Vissani, dalla platea ferrarese del Food festival, rimarca che “ci vuole impegno, dedizione. In questo lavoro non si conoscono orari né feste”. E poi c’è chi sottolinea un altro problema come Valeria Guarducci dell’hotel Giò di Perugia: “Oggi è soprattutto difficile trovare personale a chiamata, nei momenti cosiddetti di picco, congressi, matrimoni, eventi: chi sta in naspi/cassa integrazione dovrebbe lavorare in nero per rientrarci ma questo è impossibile nella regolarità”, sottolinea. L’allarme lanciato da chef e operatori trova risposta anche nei dati. Il Sistema Informativo Excelsior indica cuochi e camerieri come le figure più richieste in Umbria: a ottobre i dati mostrano che la domanda supera le 410 unità, più alte ci sono solo quelle dirette a operai specializzati nel settore metalmeccanico (440) ed edile (480) su 5.480 richieste complessive. Anche il direttore del centro regionale per l’impiego, Elio Biccini, conferma che questa estate c’è stata difficoltà a reperire lavoratori nel settore del food; ora la situazione si è calmierata.

Lavori sulla E45: chiudono gli svincoli di Ponte San Giovanni. In arrivo nuovi disagi per il traffico



Ma che cosa rallenta il flusso fra domanda e offerta? I giovani chiedono soprattutto certezze e gratificazioni. “Situazioni comunque assolutamente garantire dal contratto nazionale dei lavoratori del commercio che prevede livelli salariali buoni - spiega Giuliano Granocchia, presidente di Confesercenti Umbria -: per un cameriere a tempo pieno possiamo parlare di 1.200-1.300 euro nette al mese e per un cuoco fino a 1.800. Inoltre sono previste tredicesima e quattordicesima. Ovvio, questo vale quando si parla di regolarità. Ma il mondo della ristorazione è variegato e molto frammentato perciò ci possono essere ampie zone grigie dove si annida il nero. Soprattutto in quella platea di chi lavora a chiamata, in questo senso il contratto è più difficile da definire”. In tal senso può aiutare uno studio nazionale di Filcams Cgil che evidenza, nel settore turistico-ricettivo, un’ampia area grigia: su 200 aziende controllate per l’applicazione della legge del contratto nazionale il 30% è stato chiuso con provvedimenti di sospensione dell’attività. Un dato nazionale ma che declinato in Umbria può diventare ancora più critico visto che, secondo Istat, il tasso di irregolarità nel Cuore verde è pari al 13,2%, maggiore della media nazionale del 12,8%.

Città green, Perugia e Terni fuori dalla top 20 di Legambiente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.