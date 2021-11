Scuola e Covid, Improta: “Nuovo protocollo fondamentale per evitare la dad”

Il presidente Anp commenta le nuove regole per la gestione delle positività

"Le nuove regole per la quarantena nelle scuole riducono le possibilità di sospensione delle attività in presenza delle classi in caso di positività. Certo, mi auspico che il tampone venga eseguito effettivamente al tempo zero e che, al massimo, si perda un solo giorno di scuola”. E’ quanto comunica il dirigente scolastico Silvio Improta, presidente della provincia di Perugia di Anp - l’associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola - a seguito dell’introduzione del nuovo protocollo per la gestione dei casi di alunni positivi nelle classi, in vigore dall’inizio della settimana.

“Con le nuove regole - dice Improta, che martedì ha partecipato con la presidente regionale Anp, Rita Coccia, all’incontro nazionale sul nuovo protocollo a Roma - le possibilità di mandare le classi in quarantena diminuiscono e, da questo punto di vista, ci facilitano un po’ il lavoro. Dopo di che c’è la questione del tracciamento: è un po’ quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Quando abbiamo la notizia di una positività la comunichiamo direttamente al dipartimento di prevenzione, che poi ci dà le istruzioni da seguire. Diciamo che è abbastanza in continuità con quello che abbiamo fatto fino ad ora. Noi prudentemente metteremo in sospensione il gruppo. Se la Asl garantisce il tampone al tempo zero tutto andrà bene, perché al massimo i ragazzi perderanno un giorno di scuola. Se invece questo non avverrà ci sarà la sospensione dell’attività in presenza nella speranza che tampone ed esito arrivino quanto prima”.

Improta, come detto, si auspica “che la struttura sanitaria ce la faccia a mantenere il tracciamento e a fare subito i tamponi, e mi auguro ciò per consentire l’applicazione del nuovo protocollo. Noi faremo il nostro”. Ricordiamo che con il nuovo protocollo, in caso di positività di un alunno scatterà un primo giro di tamponi al tempo zero (cioè appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice): se non ci saranno altri casi, la classe tornerà immediatamente in presenza e verrà sottoposta a un tampone al tempo cinque, cioè cinque giorni dopo dal momento del tempo zero. Con due positivi finiranno in quarantena solo i ragazzi non vaccinati. Se invece i positivi saliranno a tre, le classi andranno per intero in didattica a distanza, con quarantena di sette giorni per gli alunni vaccinati e per coloro che si sono negativizzati negli ultimi sei mesi, e di dieci giorni per coloro che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

