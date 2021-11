Umbria, rilancio aeroporto Sant'Egidio nel 2022. Tesei: "Da primavera saranno operative 16 rotte"

10 novembre 2021 a

“Il 2022 sarà l’anno del rilancio per l’aeroporto di Sant’Egidio”: è quanto riferisce la presidente Donatella Tesei in consiglio regionale rispondendo a una interrogazione dei leghisti Paola Fioroni e Stefano Pastorelli. “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la cifra, che sarebbe record di tutti i tempi, di 300 mila passeggeri - ha detto la governatrice dell’Umbria - con un piano da 16 rotte fin dalla primavera che ci colleghi ad alcune fra le più importanti città europee, a tutto il sud Italia compresa Puglia e Sardegna, a due hub internazionali come Monaco di Baviera e Londra Heathrow, con tutti i risvolti industriali, commerciali e di turismo immaginabili, oltre a una sinergia di offerta con Ancona”.

Attualmente le rotte operative sono nove, quasi raddoppieranno dunque. Ma affinché questo avvenga, la presidente ha auspicato un forte coinvolgimento di tutta l’Umbria, quindi anche di quella del sud, sia nella governance che nel sostegno al piano industriale. “Sia perché l’aeroporto è di tutta la regione - ha evidenziato - sia perché per i tempi complessivi di arrivo-parcheggio ed imbarco è più comodo di quello di Fiumicino anche per l’Umbria del sud e sarà praticamente collegato attraverso la stazione di Collestrada a quella formidabile metropolitana di superficie dell’Umbria che sarà la nuova Fcu e che collegherà Città di Castello con Terni con forti risvolti turistici, industriali e commerciali anche per l’Umbria del sud se armonizzato con le politiche della stessa”. A oggi i soci pubblici che fanno parte della compagine sociale sono il Comune di Perugia per il 6,25%, di Assisi per il 4,8% e di Bastia Umbra mentre la Camera di commercio ha ridotto la propria quota al 10% pur restano il primo socio di minoranza.

“Il nostro advisor Gepafin ci ha appena comunicato l’assetto societario riveniente dai versamenti che sarà sancito con apposita assemblea dei soci entro fine mese - ha spiegato Tesei - La Regione, che tramite Sviluppumbria aveva assicurato il 100% della ricapitalizzazione salvando e rilanciando l’aeroporto ed ha concesso ai soci un termine dilazionato per versare, manterrà la larga maggioranza delle quote, il 79%, e determinerà una governance che rappresenti questo assetto, sostenendo pro-quota il piano industriale come dovranno fare tutti i soci perché l’aeroporto oggi non è una vetrina ma un acceleratore su cui investire per il bene della comunità”. Tesei si è spinta avanti con le previsioni: “Nel 2023-2024 si proseguirà verso l’obiettivo di 500 mila passeggeri, il massimo consentibile dal nostro scalo e vicino a quanto quest’anno farà un aeroporto del calibro di Firenze”.

