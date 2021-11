Umbria, lavori sulla E45: chiudono gli svincoli di Ponte San Giovanni. In arrivo nuovi disagi per il traffico

09 novembre 2021 a

a

a

A partire dalla giornata di venerdì, 12 novembre, con tutta probabilità saranno inevitabili nuovi disagi causati dal traffico sulla E45 e sul raccordo di Perugia. Con una nota, infatti, l'Anas annuncia che per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino localizzato della pavimentazione, proprio a partire da venerdì 12 novembre, sulla E45 sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Ponte San Giovanni in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena.

Viabilità, tecnologie per la guida autonoma: primi 40 km sulla E45

Il traffico in ingresso potrà accedere alla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Balanzano o, in alternativa, utilizzare in ingresso lo svincolo di Collestrada. L'Anas spiega che il traffico in uscita potrà invece utilizzare gli svincoli di Balanzano e Ponte San Giovanni Via Adriatica o, in alternativa, proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Collestrada. Il completamento degli interventi di manutenzione è previsto entro la giornata di lunedì 15 novembre. Quattro giorni, dunque, di traffico sicuramente più intenso e probabili rallentamenti per il programma dei lavori di miglioria che l'Anas sta eseguendo ormai da diverso tempo sulle principali arterie che insistono sul territorio della provincia di Perugia e sul resto dell'intera regione Umbria.

Al via la sperimentazione dei nuovi asfalti sulla E45: inquinano di meno

Come in tutte le sue comunicazioni ufficiali, l'Anas spiega ancora una volta l'importanza della prudenza durante la guida. La società del Gruppo FS Italiane, ricorda agli automobilisti che quando sono al volante devono "guidare e basta! No distrazioni, no alcol, no droga" per la loro sicurezza e per quella degli altri (campagna guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas, il "piano Marshall" per le strade: quasi 1 mld di euro fra cantieri chiusi e attivi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.