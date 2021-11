Umbria, Guardia di Finanza in lutto per la morte di don Aldo. L'ultimo saluto al cappellano

09 novembre 2021 a

a

a

E' morto don Aldo Nigro, cappellano militare del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza. Nigro è venuto a mancare improvvisamente. Il triste annuncio è stato dato dalla stessa Gdf, i Comandi e i reparti regionali. In una nota scrivono che ne hanno sempre "apprezzato la grande carica umana e l’immensa spiritualità. Don Aldo, che è stato cappellano, in estensione anche presso il Comando Legione Carabinieri Umbria, non ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua vicinanza a chiunque ne avesse bisogno".

Trovato morto in casa dai vigili del fuoco

Don Aldo Nigro era nato nel 1966 e il prossimo 5 febbraio avrebbe compiuto 56 anni. Aveva vestito l’abito sacerdotale nel 1992 e, dopo aver esercitato il suo apostolato ad Ancona, La Spezia, Livorno e Orvieto, aveva assunto nella sede di Perugia, l’incarico di 2° Cappellano Militare Capo, nel luglio del 2015. La camera ardente è stata allestita a Perugia presso la chiesa di Santa Giuliana e resterà aperta dalle ore 14 fino alle 17 di domani, mercoledì 9 novembre. Successivamente, la salma sarà trasferita ad Altavilla Silentina (in provincia di Salerno), suo paese natale, per lo svolgimento delle esequie, che avranno luogo nella Chiesa di San Biagio Martire (Piazza Don Giustino Russolillo - frazione Cerelli). La celebrazione sarà presieduta dall’ordinario militare monsignor Santo Marcianò.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.