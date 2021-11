Umbria, a Spoleto smantellata la banda della cocaina: tre arresti, dieci segnalazioni e sequestrati due chili di droga

09 novembre 2021 a

Tre arresti, oltre dieci segnalazioni amministrative, il sequestro di due chili di cocaina. E' in estrema sintesi il bilancio dell'operazione Bricklayer grazie alla quale è stato stroncato un intenso traffico di droga. I carabinieri della Compagnia di Spoleto, coadiuvati per la parte esecutiva dal personale del Comando Provinciale di Perugia, della Compagnia di Pescara e del Nucleo Cinofili di Firenze e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre persone (di età compresa tra i 24 e i 35 anni) e contestuali, numerose perquisizioni delegate per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’attività d’indagine, iniziata nel gennaio 2021, ha consentito di scoprire un’organizzazione criminale che operava nel territorio di Spoleto e nelle zone limitrofe, finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, con al vertice cittadini di origine albanese coadiuvati per la vendita al dettaglio da altri soggetti di diverse zone del territorio spoletino. Le persone indagate utilizzavano due garage-magazzino per la conservazione della sostanza e per i successivi taglio, porzionamento, confezionamento della droga, poi messa in vendita sia nel centro storico che in alcune aree periferiche della città. L’operazione denominata Bricklayer vede indagati soggetti che erano già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine di polizia giudiziaria è stata svolta con attività di tipo tradizionale mediante costanti servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché attraverso strumenti di attività tecnica e annessi riscontri sul territorio consentendo di arrestare i tre albanesi e segnalare amministrativamente oltre dieci soggetti. Inoltro sono stati sequestrati due chili di cocaina. I carabinieri quantificano in 130-140mila euro il guadagno degli spacciatori negli ultimi nove mesi (65-70 euro al grammo), 26mila euro sono stati sequestrati.

L’azione degli investigatori si è focalizzata dapprima nel centro storico di Spoleto, dove si è appurato che alcune persone erano solite cedere piccoli quantitativi di stupefacente, per poi estendersi successivamente alle altre zone cittadine. In particolare è stato accertato che la base operativa era ubicata in un box auto dove era stato allestito un vero e proprio laboratorio clandestino, con rilevanti quantitativi di sostanza da taglio, attrezzature idonee al confezionamento della droga, una pressa idraulica per compattare il narcotico, bustine di plastica trasparente per confezionare le piccole dosi di cocaina, bilancini per la pesatura della droga e uno specifico macchinario adibito al confezionamento di panetti di cocaina; nel locale individuato dai carabinieri di Spoleto venivano preparate le dosi poi cedute al dettaglio. L’attività dei militari ha consentito dunque di eliminare una importante piazza di spaccio operante soprattutto nel centro storico della città di Spoleto, riducendo così il rischio che i giovani spoletini possano entrare a contatto con il mondo della droga.

