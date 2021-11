Spoleto, Marco Trippetti eletto presidente del consiglio comunale. Composta anche conferenza dei capigruppo

Chiara Fabrizi 09 novembre 2021 a

Marco Trippetti (Pd) eletto presidente del consiglio al primo tentativo. Non è debutto traballante per la maggioranza di centrosinistra quello andato in scena ieri nella seduta di insediamento dell'assemblea cittadina, che è scivolata via senza traumi. A puntellarlo soprattutto uno dei due “incarichi speciali” annunciati in aula dal sindaco Andrea Sisti, che ha delegato il socialista Enzo Alleori (Civici Per) alle questioni relative alla “cura del territorio e delle frazioni”. Una mossa, questa del primo cittadino, che almeno per ora placa le fibrillazioni scatenate dallo stesso sindaco che ha voluto riconoscere un ruolo in giunta a tutte le forze della coalizione tranne che ai socialisti. Se la pace è fatta saranno soltanto le prossime sedute a dirlo.

A Samuele Bonanni (M5s), invece, Sisti ha affidato l'altro “incarico speciale”, ossia la “verifica sull’attuazione del programma e la partecipazione”. Buona la prima, dunque, per l'amministrazione di centrosinistra che compattamente (16 favorevoli e 9 schede bianche delle opposizioni) ha eletto sia il presidente Trippetti che la vice Maura Coltorti (Ora Spoleto), per poi appoggiare anche il vice indicato dalla minoranza, ossia il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Sergio Grifoni, eletto nel ruolo perfino con 22 voti favorevoli più tre bianche.

Nella seduta di insediamento, che si è aperta con un minuto di silenzio dedicato alle 51 vittime di Covid 19 piante dalla città, è avvenuto come da prassi il giuramento del sindaco, che ha poi detto: “Il nostro è un mandato di costruzione, abbiamo bisogno di confrontarci e apriremo subito il dialogo sulle sette aree tematiche che compongono il nostro programma”. L'invito di Sisti ai 24 consiglieri è stato quello “di essere sempre costruttivi, perché significa lavorare per il benessere della nostra collettività”. E in questo senso anche il presidente Trippetti ha invitato i consiglieri “a riappropriarsi del ruolo di rappresentanza della comunità, che costituisce il primo passo per la normalizzazione e pacificazione, ma il presupposto è cominciare ad ascoltare e ascoltarci reciprocamente su temi politici e amministrativi che toccano i diritti dei cittadini, anche se – ha concluso - abbiamo cornici valoriali differenti”.

Composta anche la conferenza dei capigruppo: per la maggioranza Camilla Laureti (Pd), Alleori (Civici Per), Bonanni (M5s), Egisto Fede (Eleggi Spoleto), Coltorti (Ora Spoleto), mentre per le opposizioni Gianmarco Profili (Alleanza civica), Alessandro Cretoni (Fratelli d'Italia), Maria Elena Bececco (Spoleto futura-Forza Italia), Paolo Piccioni (Insieme per Spoleto), Diego Catanossi (Spoleto 2030) e Paolo Imbriani (Spoleto nel cuore-Lega-Cambiamo).

