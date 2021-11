Terni, Cascata delle Marmore: non sarà patrimonio Unesco ma finisce sull'etichetta della Nutella

Maria Luce Schillaci 09 novembre 2021 a

La cascata delle Marmore non potrà ottenere il riconoscimento di patrimonio dell’Unesco, in compenso però, finisce sull’etichetta della Nutella. Una consolazione magra, termine che stride con la golosa e calorica cioccolata spalmabile. Dalla dolcezza all’amarezza però in questo caso il passo è breve: di fatto la Cascata si è vista negare nei giorni scorsi il riconoscimento come patrimonio dell’Unesco, perché il sito non risponde ad alcuni parametri richiesti.

Un iter avviato diversi anni fa che, se ripreso, avrebbe avuto un costo intorno ai 100 mila euro. E' stata l’assessore comunale al Turismo, Elena Proietti, ad annunciare il mancato riconoscimento dell’Unesco rispondendo a un’interrogazione del consigliere di Senso Civico, Alessandro Gentiletti, che, replicando, ha parlato di “sconfitta per il territorio”.

“La nuova pratica Unesco non è stata attivata in quanto – ha precisato Proietti - in seguito all’interlocuzione diretta con il ministero della Cultura, non risulta praticabile l’inserimento del bene nella lista del patrimonio immateriale. Ad ogni modo è giacente al segretariato regionale del Mibac e alla Soprintendenza dell’Umbria la dichiarazione di interesse storico culturale della Cascata, il cui procedimento è stato avviato. Tale adempimento più volte sollecitato è propedeutico. Io ho preso contatti sia con il ministero della Cultura che con quello delle Infrastrutture per vedere come andare avanti”.

Poi la botta polemica: “L'intervento del consigliere comunale è del tutto fuori luogo – ha tuonato l’assessore -. Stiamo lavorando e il riconoscimento Unesco è uno degli obiettivi. Dalle nuove interlocuzioni che ho avviato con il Ministero è emerso che il primo ostacolo da superare è la dichiarazione di interesse storico culturale della Cascata”.

Nel frattempo nei giorni scorsi a palazzo Spada è arrivato un pacco regalo per il sindaco, Leonardo Latini, direttamente dalla Ferrero, produttrice della storica crema spalmabile alle nocciole, uno speciale cofanetto contenente il vasetto della Nutella raffigurante la cascata delle Marmore. In più una dedica: “Gentilissimo signor sindaco, Nutella celebra la bellezza e le meraviglie del nostro Paese con la Special Edition ‘Ti Amo Italia’ realizzata in collaborazione con Enit. Ci sono luoghi con cui abbiamo un legame speciale: per questo Nutella ha scelto per lei il vasetto che celebra questo scorcio d’Italia di cui anche lei, con il suo lavoro, si prende cura ogni giorno”. L’etichetta che raffigura la Cascata è infatti risultata uno dei 42 siti turistici più votati nel concorso bandito dalla Ferrero.

Sorridente, il primo cittadino è apparso sulla sua pagina social con il vasetto di Nutella in mano e ha commentato soddisfatto: “La presenza del nostro principale sito turistico nella campagna pubblicitaria di uno dei brand più apprezzati in Italia e all’estero si traduce in un importante ritorno dal punto di vista della promozione dell’immagine del territorio e potrà fare da ‘dolce’ traino per attrarre nuovi visitatori. Desidero ringraziare i cittadini ternani che hanno espresso la loro preferenza per la cascata delle Marmore, risultata tra i 42 luoghi del cuore più votati d’Italia”.

