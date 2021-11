Amelia, inaugurazione per la piscina comunale: sarà intitolata a Bud Spencer

Pierluigi Sbaraglia 09 novembre 2021 a

La piscina coperta di Amelia, in provincia di Terni è una realtà. Dopo diversi anni tra progetto, finanziamento e lavori, diverse amministrazioni che si sono succedute nel portare avanti l'iter, ora ad Amelia si può nuotare. Gli sportivi amerini non saranno costretti a spostarsi a Terni. Le famiglie avranno una struttura sotto casa per la scuola nuoto dei figli.

Ad inaugurare la piscina coperta è stato il sindaco, Laura Pernazza, che ha avuto accanto a sé, per il taglio del nastro, l'attore Terence Hill. Una presenza significativa, non solo perchè Terence Hill vive ad Amelia e di Amelia è la sua famiglia, i Girotti, ma anche perché la piscina porterà il nome del suo compagno d'arte in tanti film, Bud Spencer.

“Grazie a Terence Hill - ha detto il sindaco - ospite d’onore all’inaugurazione della piscina. E' stato per noi un grande onore annunciare che non appena sarà possibile (devono essere trascorsi almeno 10 anni dalla morte) la piscina sarà intitolata a Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer, un grande sportivo e campione di nuoto, il primo italiano ad andare sotto al minuto nei cento metri stile libero. Speriamo di poter procedere quanto prima ad una cerimonia invitando la famiglia di Pedersoli e con l’augurio che passata la pandemia potremmo invitare tutta la città a questa festa”.

Purtroppo non è potuto essere presente Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, ente che ha finanziato l’opera. Ma è giunto il suo messaggio, rivolto anche ai gestori: “Ai responsabili della società che, dopo aver investito sul completamento dell’opera, gestirà l’impianto, il mio e nostro riconoscimento per il coraggio imprenditoriale, che consentirà di aprire la nuova infrastruttura e farla diventare un vanto per tutti voi, per tutti noi”.

La minoranza ha partecipato all'inaugurazione, sottolineando come questo progetto sia stato voluto e inizialmente sostenuto dalle amministrazioni che hanno preceduto quella della Pernazza: “Oggi come consiglieri di Amelia Domani, abbiamo preso parte alla inaugurazione ufficiale della nuova piscina comunale. Un’opera che darà risposte, così come ipotizzato sin dalla fase progettuale, ad una utenza non solo amerina ma proveniente da numerosi comuni vicini. Ci sentiamo di ringraziare le amministrazioni Bellini, Sensini, Maraga e Pernazza che hanno in tempi diversi, contribuito alla realizzazione dell’opera, dalle prime fasi progettuali fino all’odierna inaugurazione”.

