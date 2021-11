Umbria, Coletto: "Nel 2021 spesi 20 milioni, lo Stato ce li rimborsi"

Fra.Mar. 09 novembre 2021 a

“Stiamo ancora chiudendo i conti quindi sono passibili di qualche aggiustamento, ma posso dire che al momento la spesa Covid per l’Umbria nel 2021 si aggira attorno ai 20 milioni. E di certo, se non arriva la copertura del Governo diventa molto complicato farlo con i soldi della sanità regionale che sarebbero destinati ad altro”. Lo spiega l’assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, che proprio in questi giorni, insieme agli altri assessori regionali e ai governatori, sta portando avanti con forza una richiesta congiunta in sede nazionale con l’esecutivo per vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie Covid.

“Lo scorso anno - spiega ancora Coletto - come disposto dal Mef, abbiamo fatto ricorso anche alle risorse che la Regione aveva ricevuto grazie al payback farmaceutico per coprire le enormi spese Covid, ma se fossero state per intero coperte a livello nazionale, avremmo potuto utilizzare quei soldi per altre necessità della sanità. Ci auguriamo di non dover fare la stessa cosa anche quest’anno perché sarebbe un peccato”. Nel 2020 l’Umbria aveva sostenuto 40 milioni di spese Covid, solo in parte coperte dai finanziamenti erogati a livello nazionale.

L’argomento è di stringente attualità dato che proprio in questi giorni è in discussione il testo della legge di bilancio. Secondo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in finanziaria sono stati stanziati due miliardi e ne servirebbero 4 per evitare che i servizi sanitari regionali finiscano con i conti in rosso. Per il bilancio del 2020 in Umbria si è agitato per mesi lo spettro del disavanzo, poi scongiurato. Con una nota la Regione aveva chiarito: “In seguito ai tavoli di verifica del Mef e Ministero della Salute il disavanzo presente nei conti relativi alla sanità, ridottosi a circa 21 milioni (dai 74 inizialmente ipotizzati, dopo un assestamento di risorse, ndr) con dati a pre-consuntivo e costituito essenzialmente da costi Covid non ancora coperti, è stato rifinanziato attraverso una rimodulazione delle risorse del fondo sanitario a valere sul 2020 e una maggiore copertura dei costi dell'emergenza, in attuazione dell'istituto della flessibilità e anche grazie all'assegnazione delle somme a parziale copertura delle spese Covid fino al 31 maggio 2020 da parte del commissario straordinario nazionale”. Nei giorni scorsi la stessa richiesta avanzata oggi dall’assessore Coletto è stata fatta anche dall’assessore toscano Simone Bezzini:“Chiediamo al Governo rimborsi Covid subito, su questo le Regioni sono unite. Non è pensabile che i costi sanitari della pandemia ricadano sui sistemi sanitari regionali, che stanno facendo i salti mortali per fronteggiare con uno sforzo enorme e ogni strumento l'emergenza sanitaria”.



