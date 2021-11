Corso di Alta Formazione Diritto, management e comunicazione dello sport, a Perugia arriva Malagò

08 novembre 2021 a

Per chi vorrebbe diventare dirigente sportivo, manager di eventi sportivi o un giurista specializzato in diritto dello sport, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con Hook 231 S.r.l., società nata come Spin off accademico, con il patrocinio del CONI, apre le iscrizioni alla seconda edizione de “Corso di Alta Formazione Diritto, management e comunicazione dello sport".

Tra i docenti: professori universitari, professionisti di fama internazionale, alti dirigenti di federazioni e enti sportivi, magistrati, giuristi dello sport e giornalisti sportivi. La didattica sarà erogata in modalità mista (lezioni frontali con la possibilità di frequenza anche da remoto), per un totale di 180 ore che si svolgeranno in almeno due week end al mese, il venerdì dalle 14 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, via Pascoli. L’erogazione frontale sarà garantita compatibilmente con le normative anti-covid, nell’eventualità di future restrizioni sarà comunque assicurato lo svolgimento del Corso attraverso la modalità telematica sulla piattaforma Teams di Ateneo. L’attività didattica avrà inizio venerdì 17 dicembre 2021 e terminerà entro luglio 2022 con la discussione degli elaborati finali.

Domani, martedì 9 novembre 2021, alle ore 14, ci sarà la presentazione del corso. Previsti i saluti del magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Maurizio Oliviero, e del direttore del dipartimento di Giurisprudenza, professore Andrea Sassi. A coordinare i lavori l'avvocato Marco Paone del foro di Perugia. Interveranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il giornalista sportiva di Sky Luca Marchetti.

