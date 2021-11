Terni, manifestazione per il decreto Zan e contro l'ordinanza anti prostituzione: in duecento in piazza

Simona Maggi 07 novembre 2021 a

Duecento le persone, che malgrado la pioggia battente, si sono date appuntamento il pomeriggio di sabato 6 novembre 2021, in piazza della Repubblica, a Terni, per contestare l'ordinanza anti-prostituzione del sindaco, Leonardo Latini, e la bocciatura del disegno di legge Zan.

Ad aprire la manifestazione Michael Crisantemi di Esedomani Terni con lo slogan “Voi nei palazzi, noi nelle piazze: liberi di essere, liberi di amare”. In piazza sventolavano tante bandiere colorate, tra cui quelle della Cgil e cartelli contro l'ordinanza del primo cittadino con su scritto “No allo sfruttamento sì alle tutele #sex work is work” o ancora “Voglio essere libera di essere chi sono”.

C'è stato anche chi ha indossato una maschera da lucciola con un trucco molto pesante oppure chi ha indossato un abbigliamento succinto e volutamente provocatorio. Una serata in cui ognuno ha voluto esprimere liberamente la sua opinione contestando in primis l'ordinanza del primo cittadino che è molto chiara quando parla del fenomeno della prostituzione in alcune vie e di come combatterlo.

Non un divieto di minigonne e tacchi a spillo. Ma c’è chi la pensa diversamente. Tanto che ieri numerose associazioni del territorio e movimenti politici si sono riversati in piazza della Repubblica per aderire alla manifestazione.

L’iniziativa è stata promossa, tra gli altri, da Esedomani Terni, Agedo Terni, Amelia Pride, Terni Donne-Casa delle Donne, Famiglie arcobaleno Umbria e AltroVento Umbria. In piazza anche il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. Contro il provvedimento del Comune anche il Pd mentre il Movimento 5 stelle ha tenuto a ribadire che il decoro, la sicurezza e i diritti di tutti sono argomenti seri che “non devono essere discussi solo in campagna elettorale, ma devono essere affrontati sempre”. Forze dell’ordine in allerta, ma tutto è filato liscio e molti dei partecipanti hanno trovato rifugio dalla pioggia sotto il tendono che durante le festività natalizie ospiterà la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

