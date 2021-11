Foligno, torna ordinanza antismog: stop parziale alla circolazione domenica e lunedì

Susanna Minelli 07 novembre 2021 a

Torna in vigore ufficialmente domenica 7 novembre l’ordinanza antismog a Foligno. Un provvedimento volto a tutelare la salute dei cittadini, come previsto dal Piano regionale per la qualità dell’aria, e che stando all’apposita ordinanza sindacale resterà in vigore fino alla fine di marzo 2022. Il restringimento di circolazione riguarderà l’intera zona del perimetro cittadino denominata come “Ambito di riduzione del traffico”, area che è delimitata dalle arterie stradali principali (le quali tuttavia saranno percorribili): la statale 316, via Vasari, la variante Spello, via Romana Vecchia, variante nord, la ss3 Flaminia (divieto all'intersezione con via Piave, via III febbraio, via delle Industrie, via Collescandolaro, via Londra) e la via che costeggia il torrente Teverone. Il provvedimento sarà in vigore tutte le domeniche e i lunedì del periodo in questione e il divieto di circolazione scatterà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19,30. I veicoli che non potranno circolare sono le automobili Euro 0, 1, 2, e 3 benzina e diesel; i mezzi deputati al trasporto delle merci Euro 0 benzina ed Euro 0 e 1 diesel. Per quanto riguarda i ciclomotori e motoveicoli saranno interdetti quelli Euro 0 e Euro 1.

L’infrazione di quanto disposto dall’ordinanza comporteranno una sanzione amministrativa che potrà variare da 164 euro a 663 euro.

Numerose le categorie per cui l’ordinanza non è valida. Via libera, dunque, ai disabili con patente B speciale e ai mezzi di trasporto di persone con handicap; ai veicoli elettrici, gpl, metano, ibridi e bifuel; ma anche per i mezzi di trasporto di pubblica utilità (navette, scuolabus, ambulanze, auto di servizio delle forze dell’ordine), le auto utilizzate per il trasporto di persone che devono raggiungere strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi, auto dirette in farmacia e lavoratori costretti a spostarsi in più siti interni al perimetro.

