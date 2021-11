Umbria, metano alle stelle ma a Narni fare il pieno costa la metà

07 novembre 2021 a

A Narni il pieno di metano costa la metà: il prezzo aggiornato a ieri mattina dall’Osservatorio prezzi del Mise è bloccato a 990 euro al chilo. In alcuni distributori della regione supera i due euro. “Ancora pochi distributori riescono ad avere prezzi più bassi per una questione prettamente contrattuale – spiega Giulio Guglielmi di Figisc Confcommercio Umbria, la Federazione che tutela i gestori degli impianti di carburante -. Chi ha il contratto scaduto adesso, o ha tassi variabili, è rimasto fortemente penalizzato dai rialzi. Chi aveva stipulato accordo a lungo termine o a tasso fisso riesce a tenere prezzi leggermente più bassi anche se ci sono clausole che impongono un consumo in linea con il prenotato”.

Quello di Narni è un caso raro, almeno in Umbria dove si contano sulle dita di una mano gli impianti che riescono a tenere i prezzi bloccati. Anzi. Un nuovo incremento a inizio mese è scattato per il Gnl, il gas naturale liquefatto che si utilizza per i mezzi pesanti messi in difficoltà anche dai rincari dell’additivo Adblu senza il quale si fermano i motori di nuova generazione. Per quanto riguarda il metano, stando alle previsioni, solo a dicembre si potrà vedere un piccolo calo del prezzo mentre per un altro leggermente più sostanzioso si dovrà attendere probabilmente marzo 2021.

Intanto la richiesta diminuisce di circa il 30%. “Molti si lamentano per i rincari ma pochi si rendono conto che resta comunque il carburante più economico perché con un chilo di metano si fanno gli stessi chilometri che con due litri di benzina”, evidenzia il titolare di un impianto. I più, comunque, per risparmiare limitano il più possibile gli spostamenti.



