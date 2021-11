Perugia, Claudio Baglioni in concerto a Spoleto il 16 marzo. Come acquistare i biglietti

06 novembre 2021 a

In attesa di novità in merito alla stagione della prosa, il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti si prepara ad ospitare diversi appuntamenti nelle prossime settimane. Il 30 novembre, ad esempio, accoglierà l’Harlem Gospel Choir che attraverso le proprie esibizioni “cerca di rendere il mondo un posto migliore, pieno di amore e di pace”. Lo fa “con la sua musica, le sue dinamiche e coinvolgenti performance, in cui la cultura africana della black church si fonde a quella americana del gospel, dimostrando come questo possa essere auspicabile anche nella realtà”.

Il 17 dicembre andrà poi in scena lo spettacolo (più volte rimandato causa pandemia) con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Due, poi, le iniziative a marzo: il 3 farà tappa a Spoleto il tour Tutti contro tutti del comico Maurizio Battista che nell’occasione effettuerà una “divertente analisi sociale. Lo stile, suo marchio di fabbrica, è sempre brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda. Senza dimenticare mai la comprensione o l’ironia che regala un sorriso e rende più leggera la vita”.

Il 16, sempre di marzo, il teatro farà da cornice al concerto di Claudio Baglioni protagonista con i suoi più celebri successi, un pianoforte e altri strumenti di “un affascinante racconto in musica, suoni e parole”. Biglietti sul sito di Ticketone o da Box 25 in piazza della Vittoria.

