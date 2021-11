Perugia, tragedia a Gubbio: mamma porta i fiori sulla tomba del figlio, si sente male e muore

06 novembre 2021 a

a

a

Tragedia a Gubbio, in provincia di Perugia. Una donna era andata a portare un fiore sulla tomba del figlio, si è sentita male ed è morta nella cappella. Questo quanto accaduto nel cimitero centrale. La signora è una eugubina di 70 anni che dopo aver acquistato fiori si è recata sulla tomba del figlio. Dopo un po’ di tempo non vedendola tornare alcune persone sono andate e cercarla e l’hanno trovata in terra priva di vita. Subito hanno inutilmente cercato di soccorrerla e rianimarla. Purtroppo non sono state sufficienti neanche le manovre del personale medico subito avvertito e giunto velocemente. Sul posto anche i carabinieri della compagnia eugubina che hanno effettuato tutti gli accertamenti di rito per cercare di ricostruire quanto accaduto. I militari hanno informato il magistrato e, contestualmente, il medico incaricato di effettuare l’ispezione cadaverica esterna. Appurate le cause naturali del decesso il pubblico ministero di turno ha disposto la riconsegna del corpo ai familiari per lo svolgimento dei funerali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.