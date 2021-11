Perugia, parrucchiera morta nell'auto: conto corrente per aiutare i figli

06 novembre 2021 a

a

a

E' stato aperto un conto corrente per raccogliere fondi da destinare ai tre figli di Mara Ortolani, la donna di 33 anni morta in un incidente stradale in Umbria, lungo la strada Marscianese. L’iniziativa è stata presa dagli amici della parrucchiera che lo hanno annunciato su Facebook. “Abbiamo scelto di contribuire alla crescita dei tuoi tre bambini i quali saranno gli unici beneficiari al compimento del diciottesimo anno di età - si legge nel post pubblicato - Per questo è stato aperto un conto corrente transitorio intestato a Fabrizio Ortolani il cui Iban è IT45Y0760103000001057787887”. Mara Ortolani è deceduta nella tarda serata di venerdì 29 ottobre all’interno della sua auto, una Dacia Duster alimentata a gpl, andata a fuoco dopo l’impatto prima contro il muro di una abitazione e poi contro un albero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.