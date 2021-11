San Giustino, causa incidente e scappa: dopo indagini denunciato pirata della strada

Paolo Puletti 06 novembre 2021 a

I carabinieri della stazione di San Giustino hanno completato l’indagine ed hanno dato un nome ed un cognome al responsabile di un incidente stradale, che dopo il sinistro si era dato alla fuga. Al termine di una particolareggiata attività di indagine, infatti i militari sangiustinesi hanno denunciato un 25enne di origini rumene accusato di omissione di soccorso e lesioni stradali.

Tutta l’indagine era partita da quanto accaduto lo scorso 22 ottobre, quando l’uomo alla guida della propria autovettura, mentre percorreva viale Europa a San Giustino, dai riscontri e dai rilievi del sinistro stradale è stato accertato che ha invaso la corsia opposta, impattando con un’altra auto che stava sopraggiungendo, condotta da un 37enne di Città di Castello. Il giovane denunciato, però, dopo l’impatto, invece di fermarsi a prestare soccorso si era allontanato a gran velocità dal luogo dell’incidente. Il 37enne tifernate era rimasto ferito nell’incidente, soccorso da personale del 118 era stato trasportato all’ospedale per le cure del caso. Subito dopo il rilievo del sinistro i carabinieri della stazione di San Giustino hanno iniziato le indagini del caso per ricostruire l’accaduto. Oltre a cercare le testimonianze sul posto, molto utili sono state le riprese della video sorveglianza comunale presenti lungo viale Europa che hanno ripreso proprio la scena del sinistro. Fondamentali anche per ricostruire il sinistro e dare informazioni utili sul modello dell’auto coinvolta e della relativa targa.

Dopo aver acquisito questi elementi probanti i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’auto, dove erano ancora evidenti i segni dell’incidente ed identificare il pirata della strada, al quale, oltre alla denuncia per omissione di soccorso, è stata anche ritirata la patente di guida. Adesso l’intero fascicolo è stato inviato alla Procura della Repubblica di Perugia per i provvedimenti del caso, visto che il giovane è stato deferito per omissione di soccorso e lesioni stradali.

