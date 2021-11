Amelia, chiuso il reparto di medicina dell'ospedale per rifare l'impianto idrico fuori uso

Pierluigi Sbaraglia 05 novembre 2021 a

a

a

Si parla di 15 giorni di chiusura per il reparto di medicina dell'ospedale di Amelia, in provincia di Terni. Due settimane necessarie per apportare le necessarie modifiche all'impianto idrico, troppo vecchio e troppo malandato. Nelle scorse settimane si sono avute alcune ispezioni dei Nas, che hanno verificato l'esistenza di inquinanti nell'acqua. Si è così deciso di non utilizzare acqua del rubinetto e si è andati avanti con le attività ospedaliere sopperendo con altre provviste idriche. Sono iniziati alcuni interventi di bonifica della rete, ma l'ospedale è stato mandato avanti al rallentatore.

Accordo di programma per l'ospedale comprensoriale di Cammartana: si va alla firma

Si sono bloccati gli ingressi, dirottando i pazienti su altri nosocomi vicini per talune attività di medicina. Piano piano sono stati dimessi i pazienti che avevano terminato il ciclo di cura e si è infine giunti alla chiusura dell'intero reparto che si trova al secondo piano della struttura.

Con le stanze vuote è stato possibile iniziare i lavori più impegnativi, che hanno lo scopo di riportare acqua di qualità non contaminata all'interno dell'ospedale. Si prefigura appunto un periodo di quindici giorni per raggiungere l'obiettivo. Terminati i lavori, se non ci saranno imprevisti, tutto dovrebbe tornare nella norma e il reparto potrà riaprire. Almeno queste sono le intenzioni.

Presentato a De Rebotti e Pernazza il progetto esecutivo del nuovo ospedale a Cammartana

La vicenda, malgrado si tratti di lavori programmati, ha comunque gettato scompiglio nel panorama politico locale. Il consigliere di minoranza Piero Bernardini, che è anche medico, ha presentato un'interrogazione. Per Bernardini il sindaco deve indire subito un consiglio comunale in modo tale che la popolazione conosca tutti i dettagli della crisi che sta interessando l'ospedale di Amelia.

Secondo l'esponente della minoranza, pur trattandosi di un provvedimento temporaneo, è giusto che vi sia una corretta informazione. A tal proposito si chiede che a riferire, invitati dal sindaco, siano i vertici della Usl.

Continuano a funzionare, all'interno dell'ospedale, altri reparti, come i poliambulatori. Non c'è quindi una chiusura totale. Il timore del depotenziamento, o della chiusura della struttura amerina, anima però i cittadini di Amelia.

Presentato l'accordo di programma per il nuovo ospedale comprensoriale. Sarà pronto in cinque anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.