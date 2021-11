Narni, furti in appartamento: svaligiata abitazione a Gualdo mentre la proprietaria guarda la tv

Cesare Antonini 05 novembre 2021 a

Ladri in azione nel weekend lungo festivo di Ognissanti 2021 e nella serata di mercoledì 3 novembre nelle frazioni del vasto territorio comunale di Narni, in provincia di Terni. In questi giorni alcuni colpi sono stati messi a segno infatti nella frazione di Treie con bottini di poco conto e con qualche blitz andato in fumo, fortunatamente.

Nella serata di mercoledì 3 i soliti ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una signora 70enne, che abita nella zona di Gualdo, una delle frazioni a sud del territorio comunale.

Quando il sole è sceso, intorno all’ora di cena, la signora narnese stava vedendo la televisione al piano sottostante.

I ladri si sono introdotti con prudenza e sagacia nell’abitazione al piano di sopra sfruttando forse proprio la distrazione della proprietaria di casa.

Solo in un secondo momento quando i malviventi avevano già fatto i loro comodi, la signora si è accorta dell’effrazione e ha iniziato a mettere a fuoco cosa fosse accadendo. Non è quindi rimasto altro da fare che stimare il bottino trafugato dai ladri: purtroppo i topi d’appartamento hanno preso di mira i gioielli scovati nelle stanze visitate. E, come al solito, se il valore monetario va ancora quantificato al “carato”, ma può essere stimato in qualche migliaio di euro, quello affettivo è un danno gravissimo per la signora derubata. Accanto a queste problematiche c’è, purtroppo, la violazione della propria intimità e della sicurezza casalinga, sensazioni che nessuno può riparare in pochi minuti come una porta o una finestra rotta.

In questi giorni sono state allertate le forze dell’ordine per i vari colpi sul territorio ed è partita una denuncia verso ignoti presso la stazione dei carabinieri competente sul territorio. Si tratta di un ritor no di questi predatori occasionali su una parte del territorio comunale che in passato era stato bersagliato con frequenze decisamente più alte. Molti cittadini avevano anche pensato di impaurire i ladri esplodendo qualche colpo in strada quando qualche malvivente era stato avvistato in azione lungo le strade in questione.

Ma se prima i colpi venivano messi in atto nelle ore notturne, coi favori delle tenebre e del loro silenzio, adesso i blitz sono concentrati anche nelle ore diurne e, come nel caso di Gualdo, intorno all’ora di cena.

