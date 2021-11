Lezione gratuita di difesa personale con il maestro Roberto Carlotti

04 novembre 2021 a

E’ in programma sabato 6 novembre a Gualdo Tadino a partire dalle 10,30 una lezione gratuita di difesa personale del maestro Roberto Carlotti, istruttore federale Fikm e cintura nera V Dan di kick boxing, esperto fighter e protagonista di numerosi incontri. Il maestro, originario di Gualdo Tadino, mostrerà ai presenti alcune tecniche di difesa personale e spiegherà anche come poter evitare situazioni di potenziale pericolo.

Lezioni gratuite di kick boxing del maestro Roberto Carlotti per aiutare i ragazzi

Carlotti è da tempo attivo anche nel sociale e in particolar modo collabora con gli istituti scolastici per contrastare fenomeni come bullismo e cyberbullismo e ogni forma di violenza tra giovani e giovanissimi. In tal senso ha anche tenuto, negli anni passati, iniziative all’interno di alcune scuole del territorio. L’evento di sabato è organizzato nei locali della palestra Golden Gym, l’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito anche per coloro che non sono iscritti. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del green pass.

