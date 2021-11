Perugia, 20 condomini e 2 scuole senza teleriscaldamento

Gabriele Burini 04 novembre 2021 a

Sono circa 200 le utenze di alcune zone di Perugia che da ieri si sono ritrovate senza riscaldamento.

Dalla Pallotta a Prepo, passando per Fonti Coperte, piazzale Giotto, via Palermo e via Caduti del Lavoro, circa 20 condomìni e due scuole hanno dovuto fare i conti con l’interruzione del servizio della centrale di teleriscaldamento di Prepo da parte della società che ne ha recentemente acquisito la gestione, Energia Verde Italia.

“Ieri sera siamo riusciti a parlare con l’amministratore delegato della società - dice l’assessore del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli - Ci conferma che i tempi di ripristino sono di 90 giorni. Numericamente parliamo di un massimo di 200 utenze, quindi al massimo 460 persone. Noi, anche tramite i servizi sociali, stiamo cercando di capire l’intervento da mettere in campo per trovare soluzioni temporanee”.

“Da ieri l’impianto è spento, e non abbiamo notizie se verrà riacceso e quando – dice Francesco, uno dei condòmini interessati – Esistono dei problemi che rendono inutilizzabile l’impianto. Noi ci stiamo attrezzando per riaccendere le caldaie, cercare dei bruciatori nuovi. Andrebbero rifatti anche i contratti. In sintesi, le difficoltà che incontriamo sono di due tipi: la tempistica e la situazione economica. Il sindaco aveva fatto un’ordinanza per l’accensione degli impianti a metà ottobre, ma noi a causa dei ritardi dovuti all’acquisizione delle quote abbiamo goduto del riscaldamento solo per un paio di giorni. Poi martedì ci hanno comunicato lo spegnimento”.

Nei giorni scorsi i consiglieri Sarah Bistocchi e Nicola Paciotti (Pd) avevano presentato un’interrogazione. Per quanto riguarda le due scuole, la Carducci-Purgotti e l’infanzia Montessori, il vicesindaco e assessore alle Politiche scolastiche Gianluca Tuteri ha detto che per la “Carducci-Purgotti la criticità è moderata perché fornita da pompe di calore. Per la Montessori è più critica. Ieri mattina ho fatto un sopralluogo e i termosifoni erano ancora tiepidi. Dal pomeriggio di ieri abbiamo portato in ogni stanza della scuola dei termosifoni elettrici. Questa mattina faremo delle verifiche: se non dovessero andare bene sposteremo gli alunni nell’ex asilo Lilliput”. La società Energia Verde Italia, contattata dal Corriere dell’Umbria, preferisce non commentare la vicenda.

