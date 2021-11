Rivotorto di Assisi, il 5 al Superenalotto fa felici quindici giocatori. I titolari della ricevitoria: "Amici che giocano insieme da anni un sistema"

03 novembre 2021 a

In Umbria si torna a gioire per una vincita al SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 2 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 da 18.305,43 euro. La giocata vincente è stata convalidata alla ricevitoria e cartolibreria Mark e Marc di piazza Antichi Sapori a Rivotorto di Assisi.

Sono quindici i giocatori che festeggiano per aver portato a casa il premio. A confermarlo i titolari Luigina Barbanera, Marco ed Eleonora Ricciolini. “La vincita è stata centrata grazie al nostro sistema Polly la bomba, un nome ironico che abbiamo preso dal film Baciami subito. Si tratta di un sistema che vede coinvolti quindici giocatori da anni e che cambia numeri e nome mantenendo però il gruppo di appassionati”. Una bella soddisfazione per i giocatori che in passato si erano aggiudicati cifre elevate, anche 80 mila euro sempre da dividere, ma che nell’ultimo periodo si erano dovuti accontentare di poche decine di euro a testa.

Proprio ad Assisi nel 2020 era stata centrata, a Torchiagina, una vincita da 50.000 euro. Il Jackpot, intanto, è arrivato a quota 104,5 milioni che saranno messi in palio nel prossimo concorso. In Umbria il 6 manca dal settembre 2011, quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro. Nei primi dieci mesi del 2021 il Superenalotto, comprendente anche la raccolta del SiVinceTutto, ha incassato oltre 1,27 miliardi di euro. Nell’anno in corso, ricorda l’agenzia Agimeg, la vincita più alta (finora unico 6) è stata realizzata lo scorso 22 maggio a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche, pari a 156,2 milioni, quarta vincita più ricca nella storia del Superenalotto. Da inizio anno centrate anche dodici vincite di seconda categoria, per un totale di 7,4 milioni, e quattro 5 Stella per ulteriori 2,1 milioni. Nella storia del concorso Sisal, il premio più alto mai assegnato è finito a Lodi il 13 agosto 2019, pari a ben 209 milioni.

