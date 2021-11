Superenalotto, a Rivotorto con un 5 vince oltre 18mila euro

03 novembre 2021 a

a

a

L'Umbria di nuovo baciata dalla fortuna: l'estrazione del Superenalotto di ieri, martedì 2 novembre 2021, ha fatto gioire un fortunato. E' stato infatti centro un 5 da 18.305,43 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso l'esercizio di piazza Antichi Sapori a Rivotorto, in provincia di Perugia. Intanto il jackpot è arrivato a quota 104,5 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata lo scorso 22 maggio a Montappone, in provincia di Fermo, mentre in Umbria il 6 manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 2 novembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.