Perugia, le pizze di Andrea Bava premiate dal Gambero Rosso. "Così ci siamo salvati durante il lockdown"

03 novembre 2021 a

a

a

Tra le migliori d’Italia c’è anche la pizza napoletana in stile contemporaneo di Andrea Bava, che è stata inserita nella guida Pizzerie d’Italia 2022 di Gambero Rosso nell’ambito della categoria pizza a degustazione. Una pizza, quella del 31enne di Perugia con origini torinesi, che racchiude e sintetizza una versione prettamente personale. “Bordi bruniti - si legge nella recensione - merito della cottura nel forno a legna, un cornicione dominante per altezza e spessore e una piacevole solubilità all’assaggio, frutto di una lunga lievitazione e di farine di qualità.

Che significato ha per lei questo riconoscimento?

"È il coronamento di un percorso di crescita che parte nel 2011, quando avevo 21 anni, in un laboratorio artigianale di soli 12 metri quadrati dove facevo pizza al taglio, per l’asporto e il consumo di passaggio. Un percorso iniziato per caso. Da ragazzo desideravo diventare un agente immobiliare ma, dopo aver ottenuto il diploma da geometra, non sono riuscito a trovare un impiego e mi sono messo a fare il pizzaiolo. Mai avrei creduto di arrivare ad aprire un locale. Invece eccomi qui a gestire un’accogliente pizzeria in zona San Sisto, dove ho trasferito l’attività nel gennaio 2019".

Cosa è cambiato da allora?

"Oltre all’ambientazione, la proposta culinaria. Nel tempo mi sono dedicato alla sperimentazione, al gioco con gli ingredienti, alla cura del dettaglio in modo quasi maniacale. Così sono passato dall’offerta di una pizza all’italiana, classica e tradizionale, a una pizza contemporanea che, contrariamente alle aspettative, ha riscosso un notevole successo anche tra gli adulti. Di solito, sono i più giovani a voler assaporare piatti innovativi, come la moda del sushi insegna".

Cosa si intende per pizza contemporanea?

"Una pizza originale e fantasiosa. Non solo buona a mangiarsi, ma anche bella a vedersi. Il mio intento è quello di stupire il cliente attraverso combinazioni di sapori che mai avrebbe immaginato di trovare in una pizza. Per esempio, la pizza Gambero rosso, ora ribattezzata “Gambero viola”, è uno dei piatti che più sorprende per l’aspetto e per il gusto, con tartare di gambero rosso, patata viola, stracciatella e frutto della passione. Anche se la mia specialità preferita del nuovo menù è la Spada: tartare di pesce spada, pomodorini rossi del piennolo del Vesuvio Dop, olive taggiasche, capperi di Pantelleria Igp, fior di latte".

La chef stellata Iside De Cesare ambasciatrice di Tuscia a Dubai

Insieme a quelle salate, molto apprezzate sono anche le pizze dolci.

"Sì, come la Mandorla fondente con cioccolato fondente, crema alla vaniglia, frutti di bosco e mandorle pralinate. Di recente, abbiamo introdotto i dolci al cucchiaio, rigorosamente artigianali. A ciò si unisce un’attenta selezione di birre, vini e bollicine tipici del nostro territorio. Infatti, consegniamo a domicilio in tutta la regione".

Durante la pandemia, a proposito di delivery, ha messo a punto il sistema take and cook. In che cosa consiste?

"Per replicare il più fedelmente possibile l’esperienza di una pizza appena sfornata, le pizze vengono cotte e messe sottovuoto, e il cliente non deve far altro che impostare a casa il proprio forno a 250 gradi per due minuti e concludere il processo di cottura. In questo modo, il prodotto mantiene tutte le sue caratteristiche, sul piano sia strutturale che qualitativo. È un metodo che durante il lockdown ci ha permesso di continuare a lavorare e di salvaguardare i contratti dei dipendenti".

Sold out nelle strutture ricettive. Assoturismo e Federalberghi: "In Umbria tutto esaurito per il ponte di Ognissanti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.