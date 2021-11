Narni: castello di San Girolamo in abbandono a un anno dell'epilogo della vicenda giudiziaria

Chiara Rossi 03 novembre 2021 a

Il castello di San Girolamo, a Narni, in provincia di Terni, sta cadendo a pezzi e l’incuria che lo circonda è davvero degradante.

Se dai giardini di recente riqualificati, ci si affaccia dal grande cancello, fortunatamente chiuso, che dà sul cortile del castello e della chiesa (che è difficile ipotizzare che possa essere ancora usata per le funzioni religiose, considerato lo stato in cui versa l’area) non si può far altro che notare la vegetazione e la sporcizia che regnano sovrane, dando un aspetto spettrale ad uno dei beni artistici, storici ed architettonici più importanti della città.

Ed il degrado arriva fino alla ex piscina comunale, chiusa da tre anni e ormai inglobata nell’incuria generale di tutta l’area.

E’ ormai passato quasi un anno dall’assoluzione piena di tutti i soggetti interessati nella vicenda del castello (avvenuta all’inizio del 2021), ormai libero da ogni vincolo giudiziario, ma la struttura rimane ancora abbandonata a se stessa e rischia di crollare senza che ne nessuno se ne curi.

Il vice sindaco, Marco Mercuri, circa nove mesi fa, annunciando l’assoluzione di tutti i soggetti implicati nella vicenda, si era posto la domanda sul futuro del bene, lasciato nell’incuria per altri dieci anni, oltre all’abbandono già annoso in cui versava, rimarcando il fatto che il contributo del Puc 2 era andato perduto e che le condizioni economiche generali erano peggiorate. Bisogna considerare poi il fatto che il castello è ancora della società privata, che si era costituita per destinare il castello ad una struttura ricettiva per i pellegrini, sfruttando l’asse Roma – Assisi. Ora, la situazione è complicata perché la società, per ovvi motivi, non ha più mostrato interesse al recupero ed i soldi pubblici in questo caso sono inaccessibili.

Il Comune potrebbe riappropriarsi del bene e dell’area soltanto pagandola, ma per ora l’argomento non è stato affrontato. E non c’è nemmeno stato, almeno ufficialmente, un incontro con la società in questione, per discutere del futuro della storica struttura narnese.

L’idea, potrebbe essere, quella del centro sportivo, già lanciata anni fa dal momento che nella zona c’è la palestra dove vengono svolti i corsi di scherma, lo stadio San Girolamo, il Campo de li Giochi della Corsa all’Anello, l’impianto per il gioco delle bocce e l’ex piscina comunale. Un polo sportivo sembrerebbe essere un’ottima soluzione ma ormai da tempo non si parla più della questione. Intanto, il castello cade a pezzi, come altre strutture storiche narnesi, basti pensare a Le Grazie e all’ex mattatoio.

