Terni, picchiato dal branco con pugni e calci: 19enne finisce ricoverato in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale Santa Maria di Terni dopo aver subìto un vero e proprio pestaggio da un gruppo di altri giovani, che lo hanno circondato e poi picchiato con calci e pugni.

Il fatto è avvenuto la sera di sabato 30 ottobre 2021, ma le forze dell’ordine nell'immediatezza non sono state avvertite e il giovane ferito, accompagnato dai genitori, si è presentato autonomamente per chiedere aiuto e farsi medicare al pronto soccorso del Santa Maria, dove poi è stato ricoverato e dove dovrebbe essere dimesso nella giornata di mercoledì 3 novembre 2021.

Solo in quel momento il 19enne si presenterà alla polizia per denunciare l’accaduto. Intanto ha raccontato i momenti di violenza di sabato sera ai propri genitori. Secondo quanto ha riferito, “la sera del sabato, che dovrebbe essere momento di svago e di allegria - raccontano proprio i genitori del 19enne - nostro figlio, insieme ad altri suoi amici, si trovava in centro a passeggiare tranquillamente quando, all'improvviso, è stato avvicinato da un giovane straniero e da altri suoi coetanei. Il giovane con fare minaccioso e provocatorio lo ha strattonato, accusandolo di avergli rubato l'ex fidanzata: chiaramente era solo un pretesto per aggredirlo. Nel frattempo nostro figlio ha tentato di far ragionare il giovane che invece lo ha accerchiato insieme ad altri cinque o sei ragazzi. Il 'branco' lo ha poi trascinato verso un posto più appartato, nella zona della Passeggiata, e ha cominciato a picchiarlo selvaggiamente con calci sferrati dovunque, pugni al viso e sul corpo finché nostro figlio è riuscito miracolosamente a fuggire".

Nel giro di pochi minuti il ragazzo è rientrato a casa, sanguinante: "Ci siamo subito resi conto della gravità delle lesioni riportate – proseguono i genitori – il viso era completamente gonfio, gli occhi entrambi tumefatti, il corpo pieno di lividi, accusava dolori allo stomaco e alle gambe. Lo abbiamo immediatamente portato al pronto soccorso ed è stato ricoverato. Nostro figlio, nella sfortuna di essersi imbattuto con questi animali selvaggi, è stato fortunato perché è riuscito a fuggire: se fosse rimasto lì, come sarebbe andata a finire?".

