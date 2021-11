Umbria, 26 case cinematografiche rispondono al bando Film Fund. E Rai2 sta girando quattro puntate di Stop and Go

Sabrina Busiri Vici 03 novembre 2021 a

Sono 26 le case di produzione cinematografiche che hanno risposto al bando Film fund proponendo corti e serie tv da girare in Umbria. “Nei prossimi giorni sarà stilata la graduatoria, le proposte ora sono al vaglio della commissione”, fa sapere Lidia Vizzino, location manager di Umbria film commission. Il bando è coperto dalla Regione con un milione e mezzo di euro e nella misura si impone di utilizzare nelle produzioni il 60% di maestranze umbre. “Un primo passo importante per movimentare l’economia umbra”, spiega Vizzino.

A nove mesi dalla nascita Ufc si sta via via strutturando: a breve infatti è prevista anche la nomina del direttore esecutivo e già lo staff sta seguendo diversi progetti. “Nel mese di novembre stiamo seguendo le registrazioni del documentario di Raidue Stop and go”, racconta Vizzino. E prosegue: “Quattro puntate con protagonista l’Umbria della mobilità eco sostenibile: la prima è stata girata a Perugia e al lago Trasimeno e andrà in onda il 26 novembre. E si parlerà di minimetrò, aeroporto, alta velocità e scuola di volo. Poi si procederà con la seconda puntata dedicata a Todi, Massa Martana, la via Francigena e Gualdo Cattaneo dove dovrebbe sorgere la centrale a idrogeno con i fondi del Pnrr. E ancora, la terza riguarderà Scheggino, Norcia e Cascia. Per concludere con la quarta puntata sul lago di Piediluco e l’area ternana”.

Insomma, per tutto il mese di novembre la troupe di Raidue play, con i conduttori Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli, percorrerà l’Umbria per poi farla conoscere attraverso il piccolo schermo nelle peculiarità legate al green.

“Stiamo lavorando per promuovere il più possibile l’Umbria su scala internazionale - spiega Vizzino - creando sinergie con il territorio e per fare questo avremo bisogno di una collaborazione capillare. Nello specifico andremo pure a creare dei corner all’interno dei comuni con personale in grado di dare supporto logistico e di servizio alle case di produzione che perlustreranno il territorio alla ricerca di ambientazioni ideali”.

Un’altra direzione intrapresa è l’attività di formazione: “Ci mancano professionalità formate - spiega Vizzino -. Il bando regionale Film fund porterà case di produzione in Umbria e queste avranno bisogno dalla segretaria all’idraulico all’elettricista specializzato, ecco ora stiamo lavorando per dare le giuste risposte”. Inoltre è stata firmata una convenzione con l’accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni della comunità dell’Umbria, le rispettive risorse professionali e accademiche. Creare, insomma, le condizioni per localizzare al meglio nel territorio le produzioni.

