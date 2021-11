Perugia, via dei Priori galleria a cielo aperto con la Vertigine di Armando Flores Rodas

Sabrina Busiri Vici 03 novembre 2021 a

a

a

Una Perugia da vertigini negli scatti di Armando Flores Rodas è in mostra nella galleria a cielo aperto di via dei Priori. Dopo il progetto legato all’inaugurazione delle scale mobili di via Pellini con l’esposizione di scatti che ritraggono gli operatori commerciali di via dei Priori, ben 44 in tutto, dai ristoranti all’agenzia di viaggio, il fotografo perugino va avanti e in questi giorni, in collaborazione con l’associazione Priori, ha proposto la mostra Vertigine: 28 pannelli, di dimensioni 50x70 centimetri, sono stati allestiti all’interno delle vetrine del quartiere.

Halloween, la festa in discoteca a tema Squid game finisce rissa: due in ospedale



Scatti che ritraggono monumenti, scorci della città da un punto di vista insolito, in grado di suscitare un’emozione nuova. “Dall’alto, dal basso, ritratta con il grandangolo, riletta e riproposta ma comunque sempre la nostra bellissima Perugia - spiega Flores -. La mostra che ho realizzato nasce dall’intenzione di guardare luoghi, monumenti, scorci da altre prospettive ed emozionarsi ancora, in maniera diversa”. Da qui la Fontana maggiore ripresa appunto con il grandangolo, via Appia che sembra correre via come un treno, la torre degli Sciri in una visione prospettica a imbuto.

Video su questo argomento Inaugurata la Fiera dei Morti 2021: "Segno di ripartenza" Gabriele Burini



Il progetto risponde anche alla volontà di rendere via dei Priori una galleria d’arte open air. “La pandemia ha imposto la frequentazioni dei luoghi all’aperto più che al chiuso da qui, dunque, la volontà di creare un’occasione in più di fruizione della via attraverso iniziative che potranno susseguirsi nel tempo con altri artisti che vorranno esporre le loro opere”, spiega Flores. Oltre ai pannelli Armando Flores ha realizzato anche un catalogo (carta patinata, 20x30 centimetri), con lo stesso titolo Vertigine: “Sono state riprodotte 31 foto, tre inediti in più rispetto all’esposizione, a queste si aggiunge il contributo poetico firmato da Vittoria Maltese Bartolucci”. Il progetto ha anche lo scopo di sostenere le attività del quartiere: “Pannelli e catalogo - spiega Flores - sono in vendita, rispettivamente a 70 e 25 euro, e parte del ricavato servirà a finanziare l’associazione nelle sue iniziative. Il catalogo sarà disponibile anche dopo la fine della mostra e si potrà trovare nelle attività di via dei Priori e in altri esercizi commerciali del centro storico, oppure su ordinazione”. Una città da riscoprire.

Omicidio Meredith Kercher, cercasi verità. "Rudy Guede non ha detto tutto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.