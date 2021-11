Norcia, droga nascosta in auto: arrestata coppia

02 novembre 2021 a

In viaggio verso Norcia con mezzo chilo di hashish suddiviso in panetti e circa 4.400 euro in contanti. Una ventenne spoletina e un coetaneo di Norcia sono stati arrestati per spaccio in concorso dai carabinieri del capitano Simone Alfano che li hanno fermati per un controllo stradale lungo la Tre Valli. La coppia è subito apparsa particolarmente nervosa agli uomini dell'Arma, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Dalla perquisizione dei due ventenni, entrambi incensurati, anche se il ragazzo era già segnalato in prefettura come assuntore di droga, i militari hanno scovato il mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti, che era stato nascosto all'interno dell'auto a bordo della quale la coppia era diretta a Norcia.

Spuntati i cinque panetti di fumo, i carabinieri hanno continuato a passare al setaccio l'abitacolo, trovando 4.400 euro in contanti in banconote da 50 euro e altre di piccolo taglio, che sono state sequestrate insieme all'hashish perché considerate provento di spaccio. Secondo l'ipotesi dei carabinieri il mezzo chilo di fumo avrebbe dovuto essere venduto sulla piazza di Norcia e se venduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche quattromila euro, mentre se fosse stato destinato a un'unica persona il valore di mercato sarebbe stato inferiore. E in questo senso vanno avanti le indagini dei carabinieri, che stanno tentando di ricostruire sia chi ha fornito il discreto quantitativo di fumo ai due giovani che la relativa destinazione.

Sempre all'interno dell'utilitaria dei due ragazzi, comunque, è stato trovato anche un bilancino di precisione, mentre il ventenne domiciliato a Norcia aveva con sé un bastone di acciaio, che pure è stato posto sotto sequestro e gli è valso anche la denuncia con l'accusa di porto di oggetti atti ad offendere. I due giovani sono, quindi, stati portati in caserma per tutti gli accertamenti di rito all'esito dei quali sono stati arrestati per spaccio e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

