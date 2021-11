In Umbria il numero degli immigrati diminuisce per effetto della pandemia

02 novembre 2021 a

Diminuisce il numero degli immigrati in Umbria. Erano 92.339 a inizio 2020, sono scesi a 91.875 a fine anno: 464 unità in meno per effetto della pandemia. Cinquemila i permessi di soggiorno negli stessi dodici mesi. E’ quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione curato da Centro studi e ricerche Idos. Il calo dei residenti stranieri registrato nel 2020 è risultato maggiore rispetto a quello dell’anno precedente (-0,5%). Oltre al decremento del saldo naturale (901 nuovi nati a fronte di 175 decessi, per un saldo positivo di 726 unità rispetto alle 823 del 2019), ad incidere su questo andamento è stata la diminuzione del saldo migratorio con l’estero (+2.754 rispetto a +3.488 dell’anno precedente), su cui hanno pesato soprattutto gli effetti delle misure antiCovid di chiusure delle frontiere (le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche da e per l’estero sono diminuite rispettivamente del 30,9% e del 44,4%), e le acquisizioni della cittadinanza italiana (2.614), risultate tuttavia in lieve calo rispetto all’anno precedente (2.921).

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, a fine 2020 i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in regione erano 55.323 unità, circa 5.000 in meno rispetto all’anno precedente. E diminuiscono anche i migranti ospitati nei centri di accoglienza regionali. A fine 2020 si contavano 1.289 presenze, l’1,6% del totale nazionale, in calo del 13,4% rispetto ad un anno prima. Di questi, la quota minoritaria, il 26,0%, è ospitata nella rete Sai – Sistema di accoglienza e integrazione mentre la maggior parte, il 74,0%, si trova in un centro di accoglienza straordinaria. Nei primi sei mesi del 2020, il loro numero è diminuito ulteriormente, attestandosi a 1.239 unità. Romania, Albania e Marocco continuano a rappresentare le tre nazionalità più numerose in regione.

A livello economico, la popolazione straniera mostra un calo un po’ più consistente del numero di occupati (quasi 1.800 posti di lavoro), soprattutto a carico delle donne. Analizzando l’occupazione per settore si nota una perdita di lavoro nel settore agricolo (dove l’occupazione straniera cala del 13,3%, ma comunque meno di quella italiana -16,2%) e nei servizi (-8,4%), di cui buona parte sono posizioni perse nel lavoro domestico (-5,2%). Di contro il buon andamento del comparto edile e dell’industria in senso stretto hanno prospettato opportunità occupazionali anche per la popolazione straniera, determinando un incremento del 16,8% degli occupati nelle costruzioni e un incremento del 6,5% nell’industria in senso stretto. Per il coordinatore della consulta immigrazione, Gabriele Bazzucchi, il Dossier rappresenta un “prezioso contributo scientifico, sociale e culturale su cui tutte le Istituzioni sono chiamate a riflettere. Quello dell’immigrazione – ha aggiunto – è un tema complesso e articolato, che, tuttavia, va governato. Come Anci Umbria stiamo osservando il fenomeno. Questi dati che ci consegnano una contrazione dei flussi di immigrazione devono incentivare possibili strategie di risoluzione - evidenzia Bazzucchi - anche a livello di servizi e interventi mirati per coniugare l’integrazione, la riqualificazione sociale e la ripresa”.

