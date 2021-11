Terni, Paladivittorio: due società si fanno avanti per la gestione, in attesa del bando del Comune

Giorgio Palenga 01 novembre 2021 a

In attesa che il Comune di Terni pubblichi il bando per la gestione, che ha avuto il via libera della giunta lo scorso gennaio 2021 (nove mesi: un vero e proprio “parto”), due società sportive hanno manifestato interesse alla gestione del Paladivittorio, l’unico impianto che ha dimensioni del campo di gioco e spazi contigui laterali e in altezza a norma per ospitare campionati nazionali delle principali discipline sportive indoor.

Alla porta dell’assessore comunale allo sport, Elena Proietti, hanno infatti bussato due delle quattro società che, l’anno scorso, si erano provvisoriamente aggiudicata la gestione, salvo poi dover rinunciare per l’impossibilità di presentare un progetto per concorrere al bando di Sport e Periferie, il cui finanziamento era propedeutico all’assegnazione della gestione.

Si tratta delle Pink Basket e della Ternana Futsal, importanti realtà, rispettivamente, nella pallacanestro femminile e nel calcio a cinque, entrambe con prime squadre che disputano i rispettivi campionati di serie B, ovvero tornei nazionali. Oltre ad avere un’intensa attività giovanile.

Al momento trattasi di manifestazioni d’interesse, importanti però da registrare perché il timore era quello di non trovare soggetti con possibilità e volontà di investire sull’impianto.

Impianto dove, di recente, sono stati compiuti lavori esterni per l’adeguamento alle norme per l’accesso dei disabili, con la realizzazione di una struttura dove verrà collocato un ascensore che porterà gli spettatori in carrozzina direttamente al livello delle tribune.

L’intervento era stato finanziato nientemeno che nell’ambito del bando di Sport e Periferie del 2016 ed era finalizzato solo all’esterno del palazzetto, non prevedendo alcun lavoro nella parte interna. Dove invece c’è molto da fare, visto che in caso di temporale l’acqua piovana entra dal tetto sul campo di gioco, così come necessitano di un imprescindibile ammodernamento gli spogliatoi con relativi impianti.

Dopo che era decaduta l’assegnazione di cui sopra, la giunta comunale aveva fissato i criteri per la gestione lo scorso gennaio, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo bando. Da allora, però, nulla, al punto che, nei giorni scorsi, il consigliere del M5s, Federico Pasculli, ha presentato un’interrogazione per farsi spiegare i motivi di tali ritardi. La stessa Proietti, a fine luglio, al Corriere, aveva auspicato la pubblicazione del bando prima dell’inizio della stagione sportiva, cioè a fine agosto. Siamo al 1° novembre 2021 e dell’avviso non vi è ancora traccia.

